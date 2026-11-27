Američki princ: JFK Jr. (American Prince: JFK Jr.) dokumentarna je serija u tri epizode o Johnu F. Kennedyju Jr., sinu predsjednika Johna F. Kennedyja i Jacqueline Kennedy Onassis, koji je nakon očeva atentata postao simbol američke povijesti i cijeli život proveo pod povećalom javnosti. Seriju gledamo na VOYO.

Iako su mnogi u njemu vidjeli budućeg političara, JFK Jr. odlučio je krenuti vlastitim putem. Umjesto političke karijere pokrenuo je časopis George, zamišljen kao moderan spoj politike, popularne kulture i svijeta slavnih. Serija prati njegovu ambiciju, nastanak magazina i pokušaj da promijeni način na koji se politika predstavlja javnosti.

Posebno mjesto u dokumentarcu zauzima njegova veza i brak s Carolyn Bessette, koji su neprestano pratili mediji. Kroz arhivske snimke i razgovore s članovima obitelji, prijateljima i suradnicima, gledatelji dobivaju osobniji uvid u njihov odnos i pritisak života pod reflektorima. U dokumentarcu sudjeluju i poznata imena poput Cindy Crawford i Roberta De Nira.

Serija se osvrće i na posljednje razdoblje njegova života, obilježeno problemima časopisa George i osobnim previranjima, koje je završilo tragedijom 1999. godine, kada su John i Carolyn poginuli u avionskoj nesreći.

Američki princ: JFK Jr. donosi priču o čovjeku koji je imao slavno prezime, ali je želio napisati vlastitu životnu priču. Dokumentarnu seriju gledamo na VOYO.