Bajka o vili: turska serija o djevojci koja pronađe torbu punu novca
Alina Boz i Taro Emir Tekin u turskoj seriji Bajka o vili: Zeynep pronalazi torbu novca i počinje novi život pod tuđim identitetom.
Bajka o vili" (Bir Peri Masal) turska je dramska serija u kojoj Alina Boz glumi Zeynep, djevojku iz skromne obitelji čiji se život mijenja kad pronađe torbu punu novca. Uz nju glumi Taro Emir Tekin kao Onur Köksal, a seriju gledamo na VOYO.
Jedna slučajnost, novi život i velika tajna
Zeynep je odrasla u skromnim okolnostima i oduvijek je maštala o životu kakav vode bogati i uspješni ljudi. Na svoj rođendan pronalazi veliku količinu novca u automobilu koji je unajmio njezin dečko Alp. Nakon nesreće i dramatičnog sukoba, odlučuje uzeti novac i započeti potpuno novi život.
Mijenja identitet, stvara novu prošlost i pokušava se probiti u svijet bogate obitelji Köksal. Njezina meta postaje Onur Köksal, poželjni neženja iz ugledne poslovne obitelji. No ulazak u visoko društvo nije jednostavan, a tajne iz prošlosti, ljudi koje je ostavila iza sebe i podrijetlo pronađenog novca prijete razotkriti njezinu pažljivo izgrađenu priču.
Ljubav, obiteljske tajne i poznata glumačka imena
Uz Alinu Boz, koja igra Zeynep, u seriji nastupa Taro Emir Tekin kao Onur, dok se u važnim ulogama pojavljuju i Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse, Mustafa Mert Koç i Baran Bölükba. Njihovi likovi donose dodatne slojeve obiteljskih odnosa, rivalstva i sukoba koji Zeynepin novi život čine još neizvjesnijim.
Bajka o vili istražuje koliko daleko čovjek može otići kako bi ostvario svoje snove i može li se sreća izgraditi na tajnama i lažima. Jer, kako će Zeynep ubrzo shvatiti, život bogatih možda izgleda kao bajka, ali svaka bajka ima i svoju mračnu stranu.
Tursku seriju Bajka o vili (Bir Peri Masal) gledamo na Voyo!