Bajka o vili" (Bir Peri Masal) turska je dramska serija u kojoj Alina Boz glumi Zeynep, djevojku iz skromne obitelji čiji se život mijenja kad pronađe torbu punu novca. Uz nju glumi Taro Emir Tekin kao Onur Köksal, a seriju gledamo na VOYO.

Zeynep je odrasla u skromnim okolnostima i oduvijek je maštala o životu kakav vode bogati i uspješni ljudi. Na svoj rođendan pronalazi veliku količinu novca u automobilu koji je unajmio njezin dečko Alp. Nakon nesreće i dramatičnog sukoba, odlučuje uzeti novac i započeti potpuno novi život.

Mijenja identitet, stvara novu prošlost i pokušava se probiti u svijet bogate obitelji Köksal. Njezina meta postaje Onur Köksal, poželjni neženja iz ugledne poslovne obitelji. No ulazak u visoko društvo nije jednostavan, a tajne iz prošlosti, ljudi koje je ostavila iza sebe i podrijetlo pronađenog novca prijete razotkriti njezinu pažljivo izgrađenu priču.