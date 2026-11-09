Bez kraja: dokumentarac o ocu koji mjesecima traži nestalog sina

Bez kraja je dokumentarni film poljskog redatelja Michaa Marczaka o Danielu, ocu čiji je 16-godišnji sin Krzysztof nestao kraj rijeke Visle u Varšavi. Film je premijerno prikazan na Sundanceu, osvojio je Zlatnog Aleksandra u Solunu, a gledamo ga ekskluzivno na VOYO. Film koji je privukao pozornost na prestižnim međunarodnim festivalima gledatelje vodi u potragu prožetu nadom, strahom i neizmjernom roditeljskom ljubavlju.

Potraga koja ne prestaje

U središtu filma nalazi se Daniel, čiji 16-godišnji sin Krzysztof nestaje u blizini rijeke Visle u Varšavi. Umjesto da prihvati neizvjesnost i odustane, Daniel pokreće opsežnu potragu. Uz pomoć čamaca, dronova i podvodnih kamera mjesecima istražuje rijeku, nadajući se da će pronaći odgovor na pitanje što se dogodilo njegovu sinu. Dok njegova obitelj pokušava nastaviti život, Danielova potraga postaje sveobuhvatna misija. Pritom počinje pomagati i drugim obiteljima koje prolaze kroz slično iskustvo. Bez kraja nije samo priča o nestanku, nego i film o boli koja ne prestaje, snazi nade i potrebi da se pronađe istina.

Nagrađivani dokumentarac koji ostavlja snažan dojam