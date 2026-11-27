Najljepši božićni filmovi na Voyo: 15 blagdanskih priča za savršenu filmsku večer
Od Zapravo ljubav do Djeda Mraza & Co.: 15 božićnih filmova na VOYO, od romantičnih komedija do obiteljskih blagdanskih priča.
Najljepši božićni filmovi na VOYO kreću od klasika Zapravo ljubav do blagdanskih komedija poput Djed Mraz & Co. i Šećerni Božić. Izdvojili smo 15 naslova, podijeljenih na romantične priče i obiteljske komedije, uz koje je čekanje Božića još ljepše.
Romantične božićne priče koje griju srce
Ako su vam najdraži filmovi u kojima se ljubav dogodi baš onda kada je najmanje očekujemo, počnite s naslovom Zapravo ljubav. Ovaj omiljeni blagdanski klasik prati nekoliko isprepletenih ljubavnih priča u Londonu u tjednima prije Božića.
U filmu Ovo je Božić dvoje putnika svakodnevno se susreće u vlaku, a njihova uobičajena vožnja postupno postaje prilika za nova poznanstva i bliskost. Nova božićna slučajnost prati Alice i Jacka, dvoje neznanaca koje život neprestano spaja, dok Božić u mom srcu donosi emotivnu priču o violinistici, glazbi i novim počecima.
Ljubitelji romantičnih komedija mogu odabrati i Rasvjeta, kamera, Božić!, u kojem Kerry na snimanju božićnog filma ponovno otkriva svoju strast prema kostimografiji, ali i upoznaje šarmantnog glavnog glumca. Mali dlakavi Božić vodi nas u mali gradić u Vermontu, gdje veterinar iz velikog grada pronalazi blagdanski duh, a možda i ljubav. Tu su i Šećerni Božić, priča o novim prilikama u čarobnom gradiću Peppermint Hollow, te Božić u Pine Valleyju, u kojem novinarski zadatak prerasta u neočekivanu romansu.
Obiteljske komedije i božićna čuda
Za dozu smijeha i prave blagdanske čarolije tu je Djed Mraz & Co.. Kada se vilenjaci razbole, Djed Mraz mora napustiti Sjeverni pol i potražiti pomoć kako bi spasio Božić. Filmski Božić donosi zabavnu priču o dvjema sestrama koje se nađu usred vlastitog savršenog božićnog filma.
U filmu Božićno pospremanje antikvar i čistačica moraju surađivati na velikom imanju, a njihovi početni sukobi postupno prerastaju u nešto više. Božićno okupljanje donosi emotivnu potragu za davno izgubljenim članovima obitelji i podsjeća na važnost zajedništva.
Na popisu je i Božić iza ugla, u kojem Claire pokušava obnoviti staru knjižaru i vratiti blagdanski duh malom gradu. Čudo ljubavi prati Erica i Joy, koje zajednički humanitarni zadatak zbližava i donosi im novu nadu.
Za malo drukčiji blagdanski ugođaj odaberite Sretni blagdani. Christy mora naučiti više o židovskom blagdanu Hanuki kako bi dobila važan poslovni ugovor, a u tome joj pomaže Jonathan. Njihova suradnja donosi simpatične nesporazume, upoznavanje različitih tradicija i neočekivanu romansu.
Bilo da želite pogledati bezvremenski ljubavni klasik ili se opustiti uz laganu blagdansku komediju, Voyo nudi raznovrstan izbor božićnih filmova za cijelu sezonu. Pripremite kokice, udobno se smjestite i odaberite priču koja će vam uljepšati večer!