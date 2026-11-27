Najljepši božićni filmovi na VOYO kreću od klasika Zapravo ljubav do blagdanskih komedija poput Djed Mraz & Co. i Šećerni Božić. Izdvojili smo 15 naslova, podijeljenih na romantične priče i obiteljske komedije, uz koje je čekanje Božića još ljepše.

Romantične božićne priče koje griju srce

Ako su vam najdraži filmovi u kojima se ljubav dogodi baš onda kada je najmanje očekujemo, počnite s naslovom Zapravo ljubav. Ovaj omiljeni blagdanski klasik prati nekoliko isprepletenih ljubavnih priča u Londonu u tjednima prije Božića. U filmu Ovo je Božić dvoje putnika svakodnevno se susreće u vlaku, a njihova uobičajena vožnja postupno postaje prilika za nova poznanstva i bliskost. Nova božićna slučajnost prati Alice i Jacka, dvoje neznanaca koje život neprestano spaja, dok Božić u mom srcu donosi emotivnu priču o violinistici, glazbi i novim počecima.

Ovo je Božić FOTO: Voyo

Ljubitelji romantičnih komedija mogu odabrati i Rasvjeta, kamera, Božić!, u kojem Kerry na snimanju božićnog filma ponovno otkriva svoju strast prema kostimografiji, ali i upoznaje šarmantnog glavnog glumca. Mali dlakavi Božić vodi nas u mali gradić u Vermontu, gdje veterinar iz velikog grada pronalazi blagdanski duh, a možda i ljubav. Tu su i Šećerni Božić, priča o novim prilikama u čarobnom gradiću Peppermint Hollow, te Božić u Pine Valleyju, u kojem novinarski zadatak prerasta u neočekivanu romansu.

Obiteljske komedije i božićna čuda

Za dozu smijeha i prave blagdanske čarolije tu je Djed Mraz & Co.. Kada se vilenjaci razbole, Djed Mraz mora napustiti Sjeverni pol i potražiti pomoć kako bi spasio Božić. Filmski Božić donosi zabavnu priču o dvjema sestrama koje se nađu usred vlastitog savršenog božićnog filma. U filmu Božićno pospremanje antikvar i čistačica moraju surađivati na velikom imanju, a njihovi početni sukobi postupno prerastaju u nešto više. Božićno okupljanje donosi emotivnu potragu za davno izgubljenim članovima obitelji i podsjeća na važnost zajedništva.

Sretni blagdani FOTO: Voyo