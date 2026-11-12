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Brate: dokumentarac o Dejanu Milojeviću, treneru Jokića i Warriorsa

Voyo
12.11.2026

Jokić, Curry, Kerr, Vujošević i Pešić prisjećaju se Dejana Milojevića u dokumentarcu Brate, koji gledamo na VOYO.

Brate" je dokumentarni film redatelja Deana Radovanovića o Dejanu Milojeviću, košarkašu i treneru koji je u Megi radio s mladim Nikolom Jokićem, a kasnije bio pomoćni trener Golden State Warriorsa. Milojević je preminuo u siječnju 2024., a film o njegovu životu i nasljeđu gledamo na VOYO od 13. studenoga.

Od košarkaških terena do NBA zvijezda

Milojević je tijekom igračke i trenerske karijere ostavio dubok trag u regionalnoj i svjetskoj košarci. Njegovo znanje, energija i predanost posebno su došli do izražaja u radu s mladim igračima, a kao član stručnog stožera Warriorsa radio je uz neka od najvećih imena NBA lige.

U filmu se njegovih uspjeha, ali i osobnosti, prisjećaju upravo ljudi koji su ga najbolje poznavali. Među njima su Nikola Jokić, Stephen Curry, Steve Kerr, Duško Vujošević i Svetislav Pešić. Njihova svjedočanstva, uz autentične snimke utakmica i intimne trenutke iz svlačionice, stvaraju portret čovjeka koji je znao povezivati ljude i ostavljati trag gdje god se pojavio.

Priča o prijateljstvu, zajedništvu i ljudskosti

Naslov Brate nije slučajan. Upravo je ta riječ najbolje opisivala odnos koji je Dejan gradio s ljudima oko sebe. Dokumentarac zato nije samo kronologija sportske karijere, nego i priča o poštovanju, odanosti, obitelji i prijateljstvu. Film redatelja Deana Radovanovića podsjeća da se veličina sportaša ne mjeri samo trofejima i rezultatima, nego i ljudima koje je nadahnuo.

'Brate' gledamo na VOYO od 13. studenoga: priču o Dejanu Milojeviću, čovjeku čija energija, osmijeh i nasljeđe nastavljaju živjeti kroz generacije košarkaša i svih koji su ga poznavali.

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