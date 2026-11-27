Crtani filmovi za djecu na VOYO ovdje su podijeljeni prema uzrastu: za najmlađe Psići u ophodnji i Čudesni park, za predškolce Spužva Bob i Neustrašivi Ted, a za starije školarce Rango i Monstermanija. Uz svaki naslov navodimo kome najviše odgovara. Zato smo naslove iz Voyo ponude rasporedili prema preporučenom uzrastu. Dobne skupine služe kao orijentacija, a pri odabiru uvijek vrijedi provjeriti službenu dobnu oznaku pojedinog filma i procijeniti odgovara li njegov sadržaj djetetu.

Za najmlađe gledatelje: poznati junaci i jednostavne pustolovine

Kad biramo film za mlađu djecu, često posežemo za poznatim likovima i pričama koje se lako prate. Važno nam je da radnja bude razumljiva, da ima dovoljno vedrih trenutaka i da dijete može uživati u pustolovini bez previše kompliciranih zapleta. Psići u ophodnji: Film dobar je izbor za mališane koji vole hrabre pseće junake i priče o prijateljstvu i pomaganju. Poznata ekipa kreće u novu pustolovinu, a kroz zajedničke izazove pokazuje koliko su važni suradnja, hrabrost i međusobna podrška.

Čudesni park FOTO: Voyo

Čudesni park vodi nas u maštoviti zabavni park u kojem se granice između mašte i stvarnosti počinju brisati. Film donosi šarene prizore, neobične likove i priču o djevojčici koja otkriva koliko mašta može biti snažna.

Za predškolce i mlađe školarce: humor, prijateljstvo i neobični likovi

U ovoj dobi djeca već mogu pratiti nešto razrađenije priče, uživati u humoru i prepoznavati različite karaktere. Animirani filmovi s neobičnim junacima i puno zabavnih situacija posebno su dobar izbor za zajedničko gledanje. Spužva Bob Skockani: Spužva na suhom vodi nas iz poznatog podmorja u pustolovinu na kopnu. Spužva Bob i njegovi prijatelji suočavaju se s novim izazovima, a prepoznatljivi humor i nepredvidive situacije čine film zanimljivim i mlađim gledateljima i odraslima koji poznaju ovaj animirani svijet.

Spužva Bob Skockani: Spužva na suhom FOTO: Voyo

Neustrašivi Ted i blago kralja Midasa donosi pustolovinu u kojoj se Ted upušta u potragu za legendarnim blagom. Film spaja humor, zagonetke i istraživanje, pa ga možemo odabrati kad želimo nešto dinamičnije od klasične animirane priče. Neustrašivi Ted i smaragdna ploča nastavlja pustolovni duh ovog junaka. Ted ponovno ulazi u svijet tajni, traganja i neobičnih otkrića, a priča je namijenjena djeci koja vole istraživanje i animirane avanture.

Za starije školarce: više akcije, fantazije i neobičnih svjetova

Kad djeca počnu tražiti bržu radnju, više akcije i složenije likove, možemo posegnuti za animacijama koje nude drukčiji humor i zanimljivije zaplete. Rango je neobična animirana pustolovina o kameleonu koji se nađe u gradiću na Divljem zapadu i neočekivano postane njegov junak. Film se poigrava motivima vesterna, identiteta i hrabrosti, a donosi i humor koji će posebno zabaviti stariju djecu i odrasle. Zbog drukčijeg stila i pojedinih napetijih prizora, najbolje ga je odabrati u skladu s djetetovom zrelošću.

monstermanija FOTO: Voyo

Monstermanija donosi svijet čudovišta i neobičnih likova, uz puno akcije i humorističnih situacija. Ako volimo animacije s fantastičnim bićima i dinamičnijom pričom, ovaj naslov može biti zanimljiv izbor za obiteljsko gledanje.

Za zajedničko gledanje: animacije koje mogu zabaviti i odrasle

Neki filmovi posebno su dobri kad želimo okupiti cijelu obitelj pred ekranom. Takve priče nude dovoljno zanimljivosti za djecu, ali i humor, poruke ili vizualne detalje u kojima mogu uživati odrasli. Cantervillski duh donosi animiranu verziju poznate priče o duhu koji pokušava zastrašiti nove stanovnike starog dvorca. Umjesto klasične strašne priče, dobivamo spoj humora, fantazije i toplih trenutaka. Možemo ga odabrati kad želimo nešto drukčije, s dozom misterija, ali i obiteljske atmosfere.

Cantervillski duh FOTO: Voyo

Za zajedničko gledanje dobar su izbor i Rango te Spužva Bob Skockani: Spužva na suhom, jer uz dječju pustolovinu donose humor i detalje koje će prepoznati i stariji gledatelji.

Kako odabrati crtani film prema dobi djeteta?

Dob nam može pomoći pri odabiru, ali nije jedini kriterij. Važno je uzeti u obzir i djetetovu osjetljivost na napete prizore, humor koji razumije i teme koje ga zanimaju. Ako nismo sigurni, možemo zajedno pogledati najavu ili provjeriti dobnu oznaku prije nego što pustimo film. Na Voyo možemo istražiti ponudu crtanih i animiranih filmova i odabrati naslov za sljedeću filmsku večer.