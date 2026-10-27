DFB-Pokal: njemački kup, pobjednici i utakmice koje gledamo uživo

DFB-Pokal je njemački nogometni kup u kojem klubovi iz Bundeslige i nižih liga igraju eliminacijske utakmice, a jedan poraz znači ispadanje. Na Voyo gledamo odabrane utakmice DFB-Pokala uživo i ekskluzivno, a snimke odigranih susreta ostaju dostupne i nakon završetka. Finale se tradicionalno igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Što je DFB-Pokal?

DFB-Pokal njemačko je nogometno kup-natjecanje u kojem se klubovi bore za trofej kroz niz eliminacijskih utakmica. Organizira ga Njemački nogometni savez, a u natjecanju nastupaju klubovi iz Bundeslige, nižih profesionalnih liga i regionalnih natjecanja koji izbore pravo sudjelovanja. Za razliku od ligaškog natjecanja, u kojem momčadi tijekom sezone skupljaju bodove, u DFB-Pokalu svaka utakmica može biti presudna. Pobjeda donosi prolazak u sljedeći krug, dok poraz znači ispadanje. Takav format ostavlja prostor za iznenađenja: klubovi iz nižih liga na domaćem terenu mogu ugostiti njemačke nogometne velikane i pokušati izboriti senzacionalan rezultat.

Koji su najjači klubovi u DFB-Pokalu?

U povijesti njemačkog Kupa ističe se nekoliko klubova koji su redovito među favoritima, bilo zbog broja osvojenih trofeja, bilo zbog uspjeha u novijim sezonama.

Bayern München – rekorder po broju trofeja

Bayern München najuspješniji je klub u povijesti DFB-Pokala, s ukupno 21 osvojenim trofejem nakon pobjede u sezoni 2025./2026. Bavarski klub desetljećima je među glavnim favoritima, a u Kupu često potvrđuje kvalitetu svoje momčadi i širinu igračkog kadra. Ipak, ni Bayern nije imun na iznenađenja. Upravo činjenica da jedan slabiji dan može završiti ispadanjem čini ovo natjecanje posebno nepredvidljivim.

Borussia Dortmund – veliki bundesligaški rival

Borussia Dortmund jedan je od najpoznatijih njemačkih klubova i redoviti kandidat za završne faze Kupa. Osvojila je trofej više puta, a među njezinim novijim uspjesima ističu se naslovi iz sezona 2016./2017. i 2020./2021. Dortmund je često u središtu pozornosti zbog ofenzivnog nogometa i velikog broja navijača, a njegovi susreti protiv Bayerna i drugih velikih klubova posebno privlače pozornost.

Bayer Leverkusen – uspjesi i u novijoj povijesti

Bayer Leverkusen osvojio je DFB-Pokal u sezoni 2023./2024., kada je u finalu pobijedio Kaiserslautern s 1:0. Taj je trofej bio važan dio povijesno uspješne sezone za klub, koji je posljednjih godina postao jedan od najistaknutijih u njemačkom nogometu.

RB Leipzig – dva uzastopna naslova

RB Leipzig osvojio je DFB-Pokal u sezonama 2021./2022. i 2022./2023. Dva uzastopna trofeja potvrdila su da je klub, unatoč kraćoj povijesti u usporedbi s tradicionalnim njemačkim velikanima, postao ozbiljan kandidat za najveće domaće naslove.

VfB Stuttgart, Werder Bremen i Schalke 04

Među klubovima koji su ostavili važan trag u povijesti natjecanja nalaze se i VfB Stuttgart, Werder Bremen te Schalke 04. Stuttgart je osvojio Kup u sezoni 2024./2025., dok su Werder i Schalke u različitim razdobljima bili među najuspješnijim njemačkim klubovima u ovom natjecanju. Upravo raznolikost osvajača pokazuje da DFB-Pokal nije natjecanje u kojem trofej uvijek završava u rukama istog favorita.

Tko je osvajao DFB-Pokal prethodnih sezona?

Pobjednici DFB-Pokala u posljednjih deset završenih sezona: 2025./2026. – Bayern München, koji je u finalu pobijedio VfB Stuttgart s 3:0. 2024./2025. – VfB Stuttgart, koji je u finalu svladao Arminiju Bielefeld s 4:2. 2023./2024. – Bayer Leverkusen, pobjedom od 1:0 protiv Kaiserslauterna. 2022./2023. – RB Leipzig, koji je u finalu pobijedio Eintracht Frankfurt s 2:0. 2021./2022. – RB Leipzig, nakon pobjede protiv Freiburga u raspucavanju jedanaesteraca. 2020./2021. – Borussia Dortmund, pobjedom od 4:1 protiv RB Leipziga. 2019./2020. – Bayern München, koji je u finalu pobijedio Bayer Leverkusen s 4:2. 2018./2019. – Bayern München, pobjedom od 3:0 protiv RB Leipziga. 2017./2018. – Eintracht Frankfurt, koji je u finalu svladao Bayern München s 3:1. 2016./2017. – Borussia Dortmund, pobjedom od 2:1 protiv Eintrachta iz Frankfurta.

Kako gledati DFB-Pokal uživo na VOYO-u?

Na Voyo su dostupne odabrane utakmice DFB-Pokala koje se mogu gledati uživo i ekskluzivno na platformi. Ako ne stignete pratiti susret u terminu odigravanja, na platformi možete pronaći i snimke utakmica nakon njihova završetka, ovisno o dostupnosti pojedinog sadržaja. Za gledanje je potrebno otvoriti Voyo i pronaći sadržaj DFB-Pokala u sportskoj ponudi. Otvorite Voyo na uređaju koji koristite. U ponudi potražite kategoriju sporta ili sadržaj DFB-Pokala. Odaberite utakmicu koju želite gledati i provjerite termin prijenosa. Za već odigrane susrete provjerite jesu li dostupne snimke utakmica. Važno je napomenuti da se na Voyo prenose odabrane utakmice, a ne svi susreti natjecanja. Dostupne utakmice i snimke mogu se razlikovati tijekom sezone, stoga je najbolje provjeriti aktualnu ponudu na platformi. Odabrane utakmice njemačkog kupa mogu se gledati uživo na Voyo.

Zašto je DFB-Pokal zanimljiv nogometnim navijačima?

DFB-Pokal nudi drukčiju vrstu nogometnog uzbuđenja od ligaških natjecanja. U jednoj utakmici favoriti mogu potvrditi svoju kvalitetu, ali i ispasti ako protivnik iskoristi priliku. Klubovi iz nižih liga pritom dobivaju priliku odmjeriti snage s momčadima koje inače gledaju na televiziji. Za navijače Bayerna, Dortmunda, Leverkusena i Leipziga Kup je prilika za osvajanje trofeja i dodatnu potvrdu kvalitete momčadi. Za navijače manjih klubova svaki prolazak u sljedeći krug može biti povijesni uspjeh. Posebno su zanimljive završne faze natjecanja, kada se ulog povećava, a svaki pogodak može odlučiti o tome tko će nastaviti borbu za trofej. Finalna utakmica u Berlinu tradicionalno je vrhunac sezone DFB-Pokala.