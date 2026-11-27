Jan i pirati iz Nigdjezemske, Mickey Mouse Clubhouse i Doktorica Pliško na RTL Kockici i VOYO
Jan i pirati iz Nigdjezemske, Mickey Mouse Clubhouse i Doktorica Pliško: tri Disneyjeve serije na RTL Kockici, s epizodama i na VOYO.
Od 23. studenoga RTL Kockica prikazuje tri Disneyjeve animirane serije za najmlađe: Jan i pirati iz Nigdjezemske, Mickey Mouse Clubhouse i Doktorica Pliško. Epizode su dostupne i na VOYO, kao catch-up sadržaj u KIDS profilu, pa ih možemo gledati i nakon emitiranja.
Jan i pirati iz Nigdjezemske – pustolovine na otvorenom moru
Jan i njegova vesela gusarska družina, uz papigu Scully, kreću u potragu za blagom diljem čarobne Nigdjezemske. No nisu jedini koji žele doći do zlata – na putu im se redovito ispriječi kapetan Kuka. Uz puno pustolovina, serija donosi priče o prijateljstvu, hrabrosti i timskom radu.
Mickey Mouse Clubhouse – učenje uz Mickeyja i prijatelje
Mickey, Minnie, Šiljo, Paško, Vlatka i Pluto pozivaju najmlađe u svoju veselu klupsku kuću. Kroz zabavne zadatke, pitanja, brojalice i jednostavne probleme djeca uče o oblicima, logici, suradnji i pomaganju drugima. Svaka epizoda pretvara učenje u igru.
Doktorica Pliško – mala liječnica velikog srca
Doktorica Pliško sanja o tome da jednoga dana postane liječnica poput svoje mame. Dok ne odraste, svoje liječničke vještine vježba na igračkama kojima postavlja dijagnoze i pomaže da se ponovno osjećaju dobro. Serija djeci na pristupačan način približava brigu o zdravlju, empatiju i važnost pomaganja.
Tri poznata animirana svijeta donose zabavu, maštu i korisne životne lekcije, a obitelji ih mogu pratiti na RTL Kockici i putem Voyo platforme u sklopu KIDS profila kao catch-up sadržaj. Ostale Disneyjeve serije uz koje su odrastale generacije izdvojili smo u pregledu Disneyjevih animiranih serija.
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