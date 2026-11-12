Dosje Jarak, četvrta sezona: od Drniša do Fikreta Hadžića Hadžije

Četvrta sezona Dosjea Jarak donosi šest slučajeva iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od zločina u Drnišu i priče Fikreta Hadžića Hadžije do najmasovnijeg ubojstva u poslijeratnoj Hrvatskoj. Novinar Andrija Jarak i njegov tim snimali su na mjestima zločina, a sezonu gledamo ekskluzivno na VOYO.

Od slučaja Kristijana Aleksića do Fikreta Hadžića Hadžije

Sezona počinje slučajem Kristijana Aleksića iz Drniša i ubojstvom 19-godišnjeg Luke Milovca, a autori se vraćaju i na ranije ubojstvo koje je godinama ostalo neriješeno. Što sve otkriva ta epizoda, pišemo u tekstu o epizodi Zločin u Drnišu. Među pričama nove sezone nalazi se i Fikret Hadžić Hadžija, jedan od najpoznatijih zatvorenika bivše države, koji je nakon 24 godine izašao iz zatvora. Ekipa Dosjea Jarak provela je s njim posljednji dan u ćeliji, pokušavajući otkriti što stoji iza njegova velikog interesa na društvenim mrežama. Sezona se bavi i Vinkom Pintarićem, osobom koju dio javnosti desetljećima romantizira, propitujući kako društvo dolazi do toga da od počinitelja zločina stvara svojevrsne mitove.

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