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Dosje Jarak, četvrta sezona: od Drniša do Fikreta Hadžića Hadžije

Voyo
12.11.2026

Šest slučajeva iz Hrvatske i BiH, od zločina u Drnišu do Hadžije i Vinka Pintarića. Sve što donosi četvrta sezona Dosjea Jarak.

Četvrta sezona Dosjea Jarak donosi šest slučajeva iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od zločina u Drnišu i priče Fikreta Hadžića Hadžije do najmasovnijeg ubojstva u poslijeratnoj Hrvatskoj. Novinar Andrija Jarak i njegov tim snimali su na mjestima zločina, a sezonu gledamo ekskluzivno na VOYO.

Od slučaja Kristijana Aleksića do Fikreta Hadžića Hadžije

Sezona počinje slučajem Kristijana Aleksića iz Drniša i ubojstvom 19-godišnjeg Luke Milovca, a autori se vraćaju i na ranije ubojstvo koje je godinama ostalo neriješeno. Što sve otkriva ta epizoda, pišemo u tekstu o epizodi Zločin u Drnišu.

Među pričama nove sezone nalazi se i Fikret Hadžić Hadžija, jedan od najpoznatijih zatvorenika bivše države, koji je nakon 24 godine izašao iz zatvora. Ekipa Dosjea Jarak provela je s njim posljednji dan u ćeliji, pokušavajući otkriti što stoji iza njegova velikog interesa na društvenim mrežama. Sezona se bavi i Vinkom Pintarićem, osobom koju dio javnosti desetljećima romantizira, propitujući kako društvo dolazi do toga da od počinitelja zločina stvara svojevrsne mitove.

Istina s autentičnih lokacija, bez senzacionalizma

Nova sezona snimana je na mjestima na kojima su se zločini dogodili, uključujući i zahtjevne lokacije u Bosni i Hercegovini. Andrija Jarak ističe kako se takve priče ne mogu ispričati iz daljine – potrebno je otići na teren, razgovarati s ljudima i suočiti se s činjenicama.

Zajednička nit šest slučajeva jesu i pitanja o odgovornosti institucija te propustima koji su mogli imati tragične posljedice. Dosje Jarak zato ne donosi samo rekonstrukcije zločina, nego pokušava otvoriti razgovor o sustavu i spriječiti da se iste pogreške ponavljaju.

Četvrta sezona Dosjea Jarak dostupna je ekskluzivno na Voyo. Šest priča, stvarni ljudi i događaji te pitanja na koja društvo još uvijek traži odgovore donose novu sezonu koja poziva na gledanje – ne zbog senzacije, nego zbog istine i sjećanja na žrtve.

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