Što je Dosje Jarak?

Dosje Jarak dokumentarni je true crime serijal koji istražuje stvarne zločine, nerazjašnjene okolnosti poznatih slučajeva i događaje koji su ostavili dubok trag u Hrvatskoj i regiji. Kroz razgovore sa svjedocima, obiteljima žrtava, istražiteljima i drugim osobama povezanima sa slučajevima, pratimo rekonstrukcije događaja i pokušaje da se rasvijetle detalji koji su godinama ostali izvan javnosti. Serijal se ne zaustavlja samo na kronologiji zločina. U središtu su i ljudi koji su bili pogođeni tragedijama, posljedice koje su zločini ostavili te pitanja o odgovornosti pojedinaca i institucija. Autori se oslanjaju na dokumente, istraživački rad, razgovore i snimanja na autentičnim lokacijama. Voditelj i jedan od autora projekta je novinar Andrija Jarak, a uz njega serijal potpisuje scenarist i redatelj Dario Todorović. Dosje Jarak na taj način spaja novinarsko istraživanje i dokumentarističko pripovijedanje, a svaka epizoda posvećena je određenom slučaju. Serijal je počeo 2023. godine, ima četiri sezone i specijal Naručitelj, a sve epizode gledamo na VOYO.

Tko je Andrija Jarak?

Andrija Jarak jedan je od najpoznatijih hrvatskih televizijskih novinara i reportera, posebno prepoznatljiv po izvještavanju o kriminalističkim slučajevima, velikim nesrećama i događajima koji su obilježili noviju hrvatsku povijest. Rođen je 27. travnja 1970. u Dubrovniku, a novinarsku karijeru započeo je 1994. godine kao dopisnik Slobodne Dalmacije iz rodnog grada. Tijekom karijere izvještavao je s mjesta brojnih važnih događaja, među kojima su prirodne katastrofe, teški zločini, ubojstva, suđenja za ratne zločine i velike društvene i političke teme. Radio je na televiziji, uređivao i vodio specijalne emisije, a iza njega je više od četiri tisuće javljanja uživo. Za svoj novinarski rad osvojio je četiri nagrade Zlatni studio za najboljeg televizijskog novinara godine te Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine. Projekt Dosje Jarak predstavlja nastavak njegova dugogodišnjeg bavljenja stvarnim kriminalističkim pričama, ali u drukčijem formatu – umjesto kratkih reporterskih javljanja, pojedinom slučaju posvećuje se cijela dokumentarna epizoda.

Tko čini istraživački tim Dosjea Jarak?

Iza svake epizode stoji tim novinara, autora i televizijskih profesionalaca koji zajedno istražuju slučajeve, prikupljaju dokumentaciju, razgovaraju sa sugovornicima i oblikuju priču. Uz Andriju Jarka, važnu ulogu imaju: Dario Todorović – scenarist i redatelj te, zajedno s Andrijom Jarkom, autor projekta. Prije rada na serijalu radio je kao novinar i reporter na RTL-u, a iskustvo je stekao i u istraživačkom magazinu Potraga. Režirao je i dokumentarni film Zavadlav. Marijana Čikić – istraživačka novinarka i scenaristica. Dugogodišnje televizijsko iskustvo stekla je u informativnom i magazinskom programu, a posebno se istaknula istraživačkim radom u RTL-ovoj Potrazi. Karla Vidović – istraživačka novinarka koja sudjeluje u pripremi i obradi slučajeva. Lucija Mrgudić – producentica serijala. Lutvo Mekić – direktor fotografije. Petar Janjić – snimatelj. Rudolf Sačer – tonski snimatelj. Ivana Rogić – montažerka. Jurica Nikolić – montažer i dizajner zvuka. Njihov je posao važan za način na koji se priče razvijaju. Istraživački rad podrazumijeva proučavanje dostupnih dokumenata, pronalaženje sugovornika i provjeru informacija, dok snimanje na autentičnim lokacijama gledateljima približava prostor i okolnosti u kojima su se događaji odvijali.

Koliko sezona ima Dosje Jarak?

Serijal je počeo 2023. godine, a do studenoga 2026. predstavljene su četiri redovne sezone. Uz njih postoji i posebna epizoda Naručitelj, koju je važno razlikovati od redovnih sezona. U katalogu Voyo sadržaj je organiziran u zasebne cjeline: novu sezonu, specijal te treću, drugu i prvu sezonu. Zbog takvog načina prikaza broj programskih skupina može se razlikovati od broja redovnih sezona. U nastavku donosimo pregled sezona i slučajeva koji su obilježili serijal.

Dosje Jarak – prva sezona: zločini koji su potresli Hrvatsku

Prva sezona predstavila je format serijala kroz četiri epizode posvećene nekim od najpoznatijih zločina novije hrvatske povijesti. Autori su se vratili događajima o kojima se mnogo izvještavalo, ali su ih obradili kroz dokumente, svjedočanstva i razgovore s ljudima koji su bili povezani sa slučajevima. Atentat na Ivu Pukanića i Niku Franjića Prve dvije epizode posvećene su atentatu na novinara Ivu Pukanića i njegova suradnika Niku Franjića, koji su ubijeni 2008. godine u Zagrebu. Kroz dvije epizode pratimo okolnosti atentata, istragu i širu mrežu događaja koja je vodila do jednog od najpoznatijih atentata u novijoj hrvatskoj povijesti. Ubojstvo Ivane Hodak Treća epizoda obrađuje ubojstvo mlade odvjetničke vježbenice Ivane Hodak, počinjeno 2008. godine u Zagrebu. Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti i imao značajne političke posljedice. Ekipa se vraća okolnostima ubojstva i događajima koji su uslijedili. Generalov zločin Prva sezona završava pričom o Ivanu Koradi, umirovljenom generalu koji je 2008. godine počinio višestruka ubojstva. Epizoda se bavi njegovim životom, ratnom prošlošću i zločinom koji je potresao Hrvatsku.

Dosje Jarak – druga sezona: nestanak, trovanje i ubojstvo koje je skrivao kauč

Druga sezona donosi pet epizoda i širi raspon slučajeva. Uz višestruka ubojstva, istražuju se nestanak mlade žene, trovanja u maloj sredini i zagonetno ubojstvo poznatog slikara. Rođeni ubojica – Srđan Mlađan U dvije epizode pratimo slučaj Srđana Mlađana, jednog od najpoznatijih višestrukih ubojica u Hrvatskoj. Serijal se bavi njegovim zločinima, životnim putem i događajima koji su obilježili slučaj, kao i pitanjima koja su godinama izazivala pozornost javnosti. Gdje je Martina Horvat? Treća epizoda posvećena je nestanku Martine Horvat. Mlada žena nestala je iz svojeg doma, a njezina sudbina dugo je ostala nepoznata. Kroz razgovore s članovima obitelji i drugim sugovornicima pratimo potragu za odgovorima i posljedice koje je nestanak ostavio na njezine bližnje. Trovači iz Plaškog Četvrta epizoda vodi nas u Plaški i slučaj para koji je trovanjem svojih sumještana ostavio niz teških posljedica. Ekipa istražuje okolnosti događaja, odnose u lokalnoj zajednici i priču koja je uznemirila javnost. Leš u kauču Peta epizoda bavi se ubojstvom Slavka Stolnika, poznatog hrvatskog slikara naive. Njegovo tijelo bilo je skriveno u kauču, a slučaj je zbog okolnosti otkrivanja i brojnih nepoznanica postao jedna od upečatljivijih priča druge sezone. Kroz epizodu pratimo život slikara, okolnosti njegova ubojstva i policijsku istragu.

Dosje Jarak – treća sezona: Zver, Pljačka stoljeća i Sarajevski kartel

Treća sezona proširuje priče izvan Hrvatske i vodi nas u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U središtu su organizirani kriminal, djelovanje kriminalnih skupina i velika krađa kulturnog blaga. Zver – Sretko Kalinić i Zemun klan Dvije epizode posvećene su Sretku Kaliniću, poznatom pod nadimkom Zver, osuđenom pripadniku Zemunskog klana. Ekipa istražuje djelovanje klana, njegovu ulogu u regionalnom podzemlju i zločine koji su obilježili njegovo djelovanje. Posebno je zanimljiv razgovor s Kalinićem u zatvoru u Srbiji. Kroz njegovo svjedočenje i istraživački rad pokušavamo razumjeti kako je funkcionirala kriminalna organizacija, tko su bili njezini članovi i kakve su veze postojale između pojedinih zločina. Pljačka stoljeća – Aleksandar Milles i krađa iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice Treća epizoda donosi priču o Aleksandru Millesu i velikoj krađi vrijedne knjižnične građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Slučaj je posebno značajan zbog kulturne i povijesne vrijednosti ukradenih materijala. Ekipa istražuje kako je krađa izvedena, kako je Milles djelovao i tko je sve mogao biti povezan s nestankom vrijedne građe. Sarajevski kartel – Zijad Turković i njegova organizacija Dvije epizode posvećene su Zijadu Turkoviću i kriminalnoj organizaciji koja je djelovala u Sarajevu. Slučaj uključuje niz teških kaznenih djela, među kojima su ubojstva, otmice i trgovina drogom. Serijal se bavi djelovanjem skupine, sudskim postupkom i ljudima koji su bili pogođeni njezinim zločinima. Posebnu pozornost privlače razgovori sa sugovornicima povezanima sa slučajem, među kojima je i Šejla Turković, supruga Zijada Turkovića. Kroz njezino svjedočenje otvaraju se dodatna pitanja o ulozi pojedinaca unutar organizacije i odnosima koji su pratili djelovanje kriminalne skupine.

Dosje Jarak specijal: Naručitelj i slučaj Šime Medanića

Uz redovne sezone, na Voyo je dostupan i specijal Naručitelj, posvećen Šimi Medaniću. Riječ je o slučaju koji se povezuje s naručenim ubojstvom Antuna Marčela Popovića, prvog hrvatskog ministra turizma, u Vrsaru 1996. godine, te ubojstvom Medanićeve sestre Slavice nekoliko godina poslije. U epizodi se istražuju okolnosti tih zločina, sudski postupci i Medanićeva uloga. Posebno je značajno što u serijalu govori i Siniša Stracaboško, pravomoćno osuđeni počinitelj koji je pucao na Popovića. Specijal tako donosi dodatnu perspektivu na slučaj koji je desetljećima prisutan u hrvatskoj crnoj kronici.

Dosje Jarak – četvrta sezona: novi slučajevi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Četvrta sezona počela je 12. studenoga 2026. godine, a donosi šest slučajeva iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Autori se ponovno vraćaju na mjesta zločina i razgovaraju sa sugovornicima koji mogu rasvijetliti okolnosti događaja. Među najavljenim pričama nalaze se slučajevi Kristijana Aleksića, Fikreta Hadžića Hadžije, Edina Gačića i Vinka Pintarića. Drniš: Povratak zla – slučaj Kristijana Aleksića Prva epizoda četvrte sezone bavi se slučajem Kristijana Aleksića i ubojstvom 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Ekipa se vraća i na ranije ubojstvo Marijane Sučević u Prgometu, počinjeno 32 godine prije. Kroz svjedočenja obitelji, prijatelja i drugih sugovornika istražuju se okolnosti oba zločina i upozorenja koja su prethodila tragediji. Jedno od ključnih pitanja epizode odnosi se na odgovornost institucija i mogućnost da se druga tragedija spriječi. Posebno je značajno svjedočenje Aleksićeva strica, koji prvi put pred kamerama govori o obiteljskim okolnostima i događajima kojima je osobno svjedočio. Više o epizodi pročitajte u tekstu Zločin u Drnišu. Fikret Hadžić Hadžija Među najavljenim pričama četvrte sezone nalazi se i Fikret Hadžić, poznat pod nadimkom Hadžija. Ekipa je s njim provela posljednji dan u zatvoru, prije izlaska na slobodu nakon 24 godine. Kroz razgovor i snimke iz Kazneno-popravnog zavoda Zenica istražuje se njegova prošlost, zločini zbog kojih je bio zatvoren i interes javnosti za njegovu osobu. Edin Gačić Nova sezona najavljuje i slučaj Edina Gačića, višestrukog ubojice iz Bosne i Hercegovine. Ekipa se bavi njegovim zločinima i okolnostima koje su obilježile slučaj, uz razgovore sa sugovornicima i snimke s autentičnih lokacija. Vinko Pintarić Među najavljenim temama nalazi se i Vinko Pintarić, jedan od najpoznatijih višestrukih ubojica u hrvatskoj kriminalističkoj povijesti. Epizoda se bavi njegovim zločinima, ali i načinom na koji se u javnosti stvaraju mitovi o počiniteljima te kako se ponekad zaboravljaju žrtve i posljedice njihovih djela. Četvrta sezona najavljena je kao cjelina od šest slučajeva. Budući da se epizode objavljuju postupno, za pregled dostupnih nastavaka i ostalih najavljenih priča najbolje je provjeriti aktualni katalog VOYO-a. Sve o novim slučajevima pišemo u tekstu o četvrtoj sezoni Dosjea Jarak.

Što Dosje Jarak čini posebnim?

Dosje Jarak razlikuje se od kratkih televizijskih priloga time što svakom slučaju daje prostor za detaljniju obradu. Umjesto da se zadržimo samo na osnovnim informacijama o zločinu, pratimo širu priču: što se dogodilo, kako je tekla istraga, što su otkrili dokumenti i kako su događaji utjecali na obitelji žrtava i zajednicu. Važan dio serijala čine razgovori sa svjedocima i osobama koje su bile neposredno povezane sa slučajevima. Snimanje na autentičnim lokacijama dodatno povezuje gledatelje s prostorom u kojem su se događaji odvijali. Autori pritom nastoje razlikovati dokumentirane činjenice, svjedočenja i pitanja na koja još nema odgovora. Serijal je posebno zanimljiv gledateljima koji prate true crime sadržaje, dokumentarne emisije i istraživačko novinarstvo. Pritom je riječ o temama koje mogu biti uznemirujuće, pa je dobro imati na umu da epizode obrađuju stvarne zločine i teške ljudske sudbine.

Gdje gledati Dosje Jarak?

Sve dostupne epizode serijala Dosje Jarak možemo potražiti na platformi Voyo. Katalog obuhvaća prve tri sezone, specijal Naručitelj i novu, četvrtu sezonu koja je počela u studenome 2026. godine. Ako želimo pratiti priče redom, možemo krenuti od prve sezone i slučajeva koji su obilježili hrvatsku javnost, a zatim nastaviti prema regionalnim istragama i novim slučajevima iz četvrte sezone.