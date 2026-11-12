Dosje Jarak: Zločin u Drnišu i prvo svjedočenje Aleksićeva strica
Prva epizoda četvrte sezone Dosjea Jarak vraća se ubojstvu Luke Milovca i pita je li se tragedija u Drnišu mogla spriječiti.
Zločin u Drnišu" prva je epizoda četvrte sezone Dosjea Jarak. Andrija Jarak i njegov tim istražuju ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca, za koje je osuđen Kristijan Aleksić, a prvi put pred kamerama govori Aleksićev stric. Epizodu gledamo ekskluzivno na VOYO.
Moglo se spriječiti? Pitanje koje otvara slučaj iz Drniša
Ekipa Dosjea Jarak istražuje ne samo zločin koji je potresao drniški kraj, nego i događaje koji su mu prethodili. Posebna pozornost posvećena je Aleksićevu prvom ubojstvu, počinjenom godinama ranije, kao i upozorenjima i prijavama koje su, prema riječima autora, trebale potaknuti institucije na reakciju.
Taj je slučaj strašan iz svih kutova gledanja. "Riječ je o recidivistu, dakle čovjeku koji je ponovno ubio", ističe Andrija Jarak, naglašavajući ključno pitanje epizode: zašto tragedija nije spriječena ako je postojala mogućnost da se reagira na vrijeme?
Ekskluzivno svjedočenje koje je potreslo i autore
Jedan od najtežih dijelova epizode razgovor je s Aleksićevim stricem, hrvatskim braniteljem koji je s obitelji živio u istoj kući s nećakom. Prvi put javno govori o njegovu djetinjstvu, traumama i ponašanju, ali i o događajima nakon pucnjave kojima je osobno svjedočio.
Jarak njegovo svjedočenje opisuje kao najteži dio emisije, ističući da je riječ o čovjeku koji je odlučio progovoriti jer želi da se utvrdi odgovornost i spriječi ponavljanje slične tragedije. Istraživačka novinarka Marijana Čikić prisjeća se da se tijekom razgovora slomio, ali je unatoč emocijama želio ispričati ono što, kako kaže, godinama pokušava upozoriti.
Zločin u Drnišu", prvu epizodu četvrte sezone Dosjea Jarak, gledamo ekskluzivno na VOYO.
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