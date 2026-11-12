Dosje Jarak: Zločin u Drnišu i prvo svjedočenje Aleksićeva strica

Zločin u Drnišu" prva je epizoda četvrte sezone Dosjea Jarak. Andrija Jarak i njegov tim istražuju ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca, za koje je osuđen Kristijan Aleksić, a prvi put pred kamerama govori Aleksićev stric. Epizodu gledamo ekskluzivno na VOYO.

Ekipa Dosjea Jarak istražuje ne samo zločin koji je potresao drniški kraj, nego i događaje koji su mu prethodili. Posebna pozornost posvećena je Aleksićevu prvom ubojstvu, počinjenom godinama ranije, kao i upozorenjima i prijavama koje su, prema riječima autora, trebale potaknuti institucije na reakciju.

Taj je slučaj strašan iz svih kutova gledanja. "Riječ je o recidivistu, dakle čovjeku koji je ponovno ubio", ističe Andrija Jarak, naglašavajući ključno pitanje epizode: zašto tragedija nije spriječena ako je postojala mogućnost da se reagira na vrijeme?