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Engleska – Hrvatska uživo na Novoj TV: Vatreni traže odgovor na Wembleyju

Voyo
03.11.2026

Što Vatreni nose u London nakon poraza u Rijeci, tko su glavne prijetnje u engleskoj momčadi i kako gledamo prijenos utakmice Lige nacija.

Engleska i Hrvatska igraju u četvrtak, 12. studenoga, od 20:45 na Wembleyju u Londonu, u skupini A3 Lige nacija. Utakmicu gledamo uživo na kanalu Nove TV na VOYO. Vatreni u London dolaze s jednim ciljem: odgovoriti na poraz od 0:7 iz listopadskog susreta u Rijeci.

Engleska je u listopadu u Rijeci slavila 7:0, što je jedan od najtežih poraza u novijoj povijesti reprezentacije. Harry Kane i Bukayo Saka postigli su po dva pogotka, a među strijelce su se upisali i Jude Bellingham, Anthony Gordon te Morgan Rogers.

Engleska – Hrvatska: novi dvoboj u Ligi nacija

Utakmica se igra u sklopu skupine A3 Lige nacija, a domaćin je Engleska. Wembley je jedna od najpoznatijih nogometnih pozornica na svijetu, pa će Vatrene dočekati poseban ambijent i snažan protivnik.

Hrvatskoj su na Wembleyju potrebni bodovi u završnici grupne faze, a jednako važno bit će pokazati da je večer u Rijeci bila iznimka.

Kada i gdje gledati Engleska – Hrvatska?

Utakmica Engleska – Hrvatska igra se u četvrtak, 12. studenoga, s početkom u 20:45. Prijenos je dostupan uživo na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Dovoljno je otvoriti VOYO, u rubrici TV uživo odabrati kanal Nove TV i uključiti se prije početka. Kako to radi na televizoru, mobitelu ili računalu, objasnili smo u tekstu o Novoj TV uživo na VOYO.

Objašnjavač

Utakmica je na rasporedu u četvrtak, 12. studenoga 2026., s početkom u 20:45.

Prijenos možete gledati uživo na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Engleska je 3. listopada 2026. u Rijeci pobijedila Hrvatsku rezultatom 7:0, u utakmici Lige nacija.

Utakmica se prenosi uživo na Novoj TV, a gledamo je i na VOYO u rubrici TV uživo.

Pitanja i odgovori se kreiraju pomoću umjetne inteligencije.
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