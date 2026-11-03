Engleska – Hrvatska uživo na Novoj TV: Vatreni traže odgovor na Wembleyju

Engleska i Hrvatska igraju u četvrtak, 12. studenoga, od 20:45 na Wembleyju u Londonu, u skupini A3 Lige nacija. Utakmicu gledamo uživo na kanalu Nove TV na VOYO. Vatreni u London dolaze s jednim ciljem: odgovoriti na poraz od 0:7 iz listopadskog susreta u Rijeci. Engleska je u listopadu u Rijeci slavila 7:0, što je jedan od najtežih poraza u novijoj povijesti reprezentacije. Harry Kane i Bukayo Saka postigli su po dva pogotka, a među strijelce su se upisali i Jude Bellingham, Anthony Gordon te Morgan Rogers.

Engleska – Hrvatska: novi dvoboj u Ligi nacija

Utakmica se igra u sklopu skupine A3 Lige nacija, a domaćin je Engleska. Wembley je jedna od najpoznatijih nogometnih pozornica na svijetu, pa će Vatrene dočekati poseban ambijent i snažan protivnik. Hrvatskoj su na Wembleyju potrebni bodovi u završnici grupne faze, a jednako važno bit će pokazati da je večer u Rijeci bila iznimka.

Kada i gdje gledati Engleska – Hrvatska?

Utakmica Engleska – Hrvatska igra se u četvrtak, 12. studenoga, s početkom u 20:45. Prijenos je dostupan uživo na kanalu Nove TV na platformi Voyo. Dovoljno je otvoriti VOYO, u rubrici TV uživo odabrati kanal Nove TV i uključiti se prije početka. Kako to radi na televizoru, mobitelu ili računalu, objasnili smo u tekstu o Novoj TV uživo na VOYO.