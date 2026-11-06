FNC 35 uživo na Voyo: Zdravković brani titulu, Opačić u K-1 okršaju
FNC 35 stiže u Podgoricu u subotu, 7. studenoga 2026., a veliki borilački spektakl možete pratiti ekskluzivno uživo na Voyo.
Dvorana Morača ugostit će novu večer Fight Nation Championshipa, koju predvodi borba za naslov prvaka bantam kategorije između neporaženog Miljana Zdravkovića i Argentinca Joaquina Vargasa.
Zdravković brani pojas, Opačića čeka veliki K-1 obračun
Glavna borba večeri donosi izazov za Miljana Zdravkovića, koji će pokušati obraniti naslov protiv opasnog argentinskog protivnika Joaquina Vargasa. No, to nije jedini dvoboj koji privlači pozornost ljubitelja borilačkih sportova.
Posebno se izdvaja K-1 okršaj Radeta Opačića i Aleksandra Soldatkina, a publiku očekuju i zanimljivi MMA dvoboji, među kojima su susreti Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. Program donosi još niz borbi regionalnih i međunarodnih boraca.
Gdje gledati FNC 35 uživo?
FNC 35 – Podgorica održava se u subotu, 7. studenoga, s početkom programa u 18:30 sati. Prijenos borilačkog spektakla gledajte ekskluzivno na Voyo, gdje možete pratiti okršaje i borbe za koje se očekuje velika pozornost MMA publike.
Pripremite se za večer adrenalina, borbi za naslov i vrhunskih borilačkih vještina. FNC ponovno donosi akciju u kavez, a Podgorica postaje središte regionalne borilačke scene.