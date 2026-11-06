FNC 35 uživo na Voyo: Zdravković brani titulu, Opačić u K-1 okršaju

Dvorana Morača ugostit će novu večer Fight Nation Championshipa, koju predvodi borba za naslov prvaka bantam kategorije između neporaženog Miljana Zdravkovića i Argentinca Joaquina Vargasa.

Glavna borba večeri donosi izazov za Miljana Zdravkovića, koji će pokušati obraniti naslov protiv opasnog argentinskog protivnika Joaquina Vargasa. No, to nije jedini dvoboj koji privlači pozornost ljubitelja borilačkih sportova.

Posebno se izdvaja K-1 okršaj Radeta Opačića i Aleksandra Soldatkina, a publiku očekuju i zanimljivi MMA dvoboji, među kojima su susreti Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. Program donosi još niz borbi regionalnih i međunarodnih boraca.