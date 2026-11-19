Guča: film o ljubavi i trubačkom nadmetanju na Saboru u Guči
Julijana, Romeo i bitka za ljubav na Saboru trubača: glazbena komedija Dušana Milića s Markom Markovićem i Aleksandrom Manasijević.
Guča" je glazbena komedija redatelja Dušana Milića o zabranjenoj ljubavi Julijane i mladog romskog trubača Romea, koji mora pobijediti njezina oca na Saboru trubača u Guči. U glavnim ulogama su Marko Marković i Aleksandra Manasijević, a film gledamo na VOYO.
Ljubav protiv predrasuda
Šesnaestogodišnja Julijana kći je Sačma Trandafilovića, najpoznatijeg bijelog trubača. Zaljubljuje se u Romea, talentiranog mladog trubača iz romskog orkestra Sandokanovi Tigrovi. No njezin otac ne odobrava njihovu vezu zbog Romeova podrijetla i odlučuje postaviti gotovo nemoguć uvjet.
Romeo će moći biti s Julijanom samo ako uspije pobijediti njezina oca na velikom Saboru trubača u Guči. Tako počinje glazbeno nadmetanje u kojem se ne bore samo za pobjedu i prestižnu nagradu, nego i za pravo na ljubav. Dodatne probleme stvara Romeov polubrat Roki, koji ima vlastite ambicije i ne namjerava lako prepustiti mjesto prve trube.
Glazba, humor i nezaboravna atmosfera Guče
Film donosi spoj romantične priče i glazbenog spektakla, uz energiju trubačkih orkestara i atmosferu koja je postala zaštitni znak ovog poznatog festivala. U glavnim ulogama pojavljuju se Marko Marković i Aleksandra Manasijević, uz Mladena Nelevića, Olgu Odanović i Nenada Okanovića.
Redatelj Dušan Milić kroz glazbu i humor progovara o ljubavi, obiteljskim očekivanjima i predrasudama, stvarajući priču koja slavi mladost, upornost i pravo na vlastiti izbor.
Glazbenu komediju Guča gledamo na Voyo!