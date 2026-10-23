Kumovi: tko glumi, koliko sezona ima i kad idu nove epizode
Kumovi su hrvatska dramska serija s humorističnim elementima koja se od 2022. prikazuje na Novoj TV. Radnja je smještena u Zaglave, izmišljeno mjesto u kojem se isprepliću odnosi obitelji Macan, Gotovac i Akrap.
Serija prati njihove obiteljske, ljubavne i poslovne odnose, a gledatelje zanimaju i glumci koji utjelovljuju glavne likove, broj sezona i epizoda te lokacije na kojima se serija snima. Nove epizode gledaju se uživo na kanalu Nove TV koji je dostupan putem platforme Voyo.
Gdje smo sada: aktualna sezona serije Kumovi
Kumovi se emitiraju od veljače 2022., a serija je tijekom godina dobila više sezona i velik broj epizoda. Prema terminu navedenom u televizijskom rasporedu, a trenutno aktualne epizode 7. sezone se prikazuju od ponedjeljka do četvrtka u 20:15.
Tko glumi u seriji Kumovi?
Glumačka postava jedan je od glavnih razloga interesa za seriju Kumovi. U središtu priče nalaze se članovi obitelji Macan, Gotovac i Akrap, čiji se odnosi mijenjaju kroz obiteljske sukobe, ljubavne veze i poslovne interese.
Među istaknutim glumcima i njihovim ulogama su:
Milan Štrljić – Stipan Macan, član obitelji Macan i jedan od važnih likova serije.
Radoslava Mrkšić – Ivka Macan, članica obitelji Macan.
Vedran Mlikota – Vinko Macan, član obitelji Macan.
Daria Lorenci Flatz – Jadranka Macan, članica obitelji Macan.
Mirna Mihelčić – Matija Macan, članica mlađe generacije obitelji Macan.
Momčilo Otašević – Janko Gotovac, jedan od središnjih likova serije.
Vladimir Tintor – Aljoša Gotovac, član obitelji Gotovac.
Olga Pakalović – Vesna Gotovac, članica obitelji Gotovac.
Nika Barišić – Lara Gotovac, članica mlađe generacije obitelji Gotovac.
Stojan Matavulj – Zvone Akrap, jedan od istaknutih članova obitelji Akrap.
Barbara Vicković – Anđela Akrap, članica obitelji Akrap.
Ana Uršula Najev – Lucija Akrap, lik povezan s obitelji Akrap.
Ecija Ojdanić – Mirjana Bogdan, jedna od stanovnica Zaglava.
Petra Kraljev – Milica Crljen, lik čija je priča povezana sa životom u Zaglavama.
Mijo Kevo – Marko Skelin, poznat i po nadimku Šank.
Uz glavnu postavu, u seriji se pojavljuju brojni sporedni i gostujući likovi. Glumačka se ekipa tijekom sezona mijenjala, a novi su likovi donosili dodatne zaplete u odnose među stanovnicima Zaglava.
O čemu govori serija Kumovi?
Radnja serije Kumovi odvija se u Zaglavama, mjestu u kojem se susreću interesi nekoliko obitelji. Obitelji Macan, Gotovac i Akrap povezane su kumstvom, obiteljskim odnosima i poslovnim interesima, ali među njima ne nedostaje suparništva i neslaganja.
Serija spaja humor s obiteljskom dramom, ljubavnim odnosima i sukobima koji utječu na život cijele zajednice. Privatni problemi često se isprepliću s poslovnim odlukama i pitanjima budućnosti mjesta, pa se odnosi među likovima razvijaju kroz niz međusobno povezanih priča.
Koliko sezona i epizoda imaju Kumovi?
Serija Kumovi počela se prikazivati 2022. godine. Prvih šest sezona obuhvaća sljedeći broj epizoda:
1. sezona 171, 2. sezona 162, 3. sezona 90, 4. sezona 80, 5. sezona 140 i 6. sezona 110. Trenutno se emitira 7. sezona serije.
Gdje je snimana serija Kumovi?
Zaglave, mjesto u kojem se odvija radnja serije Kumovi, izmišljeno su mjesto. Za prikaz Zaglava u seriji koristi se Vrlika, dok se pojedine scene snimaju i na drugim lokacijama, uključujući područja Sinja, Splita i Zagreba. Produkcija obuhvaća studijske setove i vanjske lokacije koje zajedno stvaraju izgled mjesta u kojem žive glavni likovi.
Gdje gledati seriju Kumovi?
Seriju Kumovi moguće je pratiti na televizijskom kanalu Nove TV, a gledateljima je dostupan i program uživo putem platforme VOYO. Za gledanje putem platforme VOYO potrebno je: Otvoriti VOYO, Odabrati rubriku TV uživo te Pokrenuti kanal Nove TV. Tako je moguće pratiti program Nove TV na podržanom uređaju, ovisno o dostupnosti usluge i uvjetima korištenja. Za točan termin emitiranja serije potrebno je provjeriti aktualni televizijski raspored.
Prema dostupnim podacima Nove TV, serija ima šest evidentiranih sezona te sedmu sezonu koja se trenutno prikazuje.
Termin naveden za seriju jest od ponedjeljka do četvrtka u 20:15 na Novoj TV. Aktualni raspored potrebno je provjeriti jer se vrijeme emitiranja može mijenjati.
Zaglave su izmišljeno mjesto radnje. Za prikaz mjesta koriste se Vrlika i druge lokacije, a dio snimanja odvija se i u Sinju, Splitu i Zagrebu.
Datum završetka serije nije moguće pouzdano navesti bez službene objave Nove TV. Informacije o budućim sezonama i završetku treba pratiti kroz službene najave.
Među istaknutim glumcima su Milan Štrljić, Momčilo Otašević, Vladimir Tintor, Vedran Mlikota, Daria Lorenci Flatz, Mirna Mihelčić, Nika Barišić, Ana Uršula Najev i Stojan Matavulj. U seriji nastupaju i brojni drugi glumci u sporednim i gostujućim ulogama.
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