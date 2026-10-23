Kumovi: tko glumi, koliko sezona ima i kad idu nove epizode

Serija prati njihove obiteljske, ljubavne i poslovne odnose, a gledatelje zanimaju i glumci koji utjelovljuju glavne likove, broj sezona i epizoda te lokacije na kojima se serija snima. Nove epizode gledaju se uživo na kanalu Nove TV koji je dostupan putem platforme Voyo.

Gdje smo sada: aktualna sezona serije Kumovi

Kumovi se emitiraju od veljače 2022., a serija je tijekom godina dobila više sezona i velik broj epizoda. Prema terminu navedenom u televizijskom rasporedu, a trenutno aktualne epizode 7. sezone se prikazuju od ponedjeljka do četvrtka u 20:15.

Tko glumi u seriji Kumovi?

Glumačka postava jedan je od glavnih razloga interesa za seriju Kumovi. U središtu priče nalaze se članovi obitelji Macan, Gotovac i Akrap, čiji se odnosi mijenjaju kroz obiteljske sukobe, ljubavne veze i poslovne interese. Među istaknutim glumcima i njihovim ulogama su: Milan Štrljić – Stipan Macan, član obitelji Macan i jedan od važnih likova serije. Radoslava Mrkšić – Ivka Macan, članica obitelji Macan. Vedran Mlikota – Vinko Macan, član obitelji Macan. Daria Lorenci Flatz – Jadranka Macan, članica obitelji Macan. Mirna Mihelčić – Matija Macan, članica mlađe generacije obitelji Macan. Momčilo Otašević – Janko Gotovac, jedan od središnjih likova serije. Vladimir Tintor – Aljoša Gotovac, član obitelji Gotovac. Olga Pakalović – Vesna Gotovac, članica obitelji Gotovac. Nika Barišić – Lara Gotovac, članica mlađe generacije obitelji Gotovac. Stojan Matavulj – Zvone Akrap, jedan od istaknutih članova obitelji Akrap. Barbara Vicković – Anđela Akrap, članica obitelji Akrap. Ana Uršula Najev – Lucija Akrap, lik povezan s obitelji Akrap. Ecija Ojdanić – Mirjana Bogdan, jedna od stanovnica Zaglava. Petra Kraljev – Milica Crljen, lik čija je priča povezana sa životom u Zaglavama. Mijo Kevo – Marko Skelin, poznat i po nadimku Šank. Uz glavnu postavu, u seriji se pojavljuju brojni sporedni i gostujući likovi. Glumačka se ekipa tijekom sezona mijenjala, a novi su likovi donosili dodatne zaplete u odnose među stanovnicima Zaglava.

O čemu govori serija Kumovi?

Radnja serije Kumovi odvija se u Zaglavama, mjestu u kojem se susreću interesi nekoliko obitelji. Obitelji Macan, Gotovac i Akrap povezane su kumstvom, obiteljskim odnosima i poslovnim interesima, ali među njima ne nedostaje suparništva i neslaganja. Serija spaja humor s obiteljskom dramom, ljubavnim odnosima i sukobima koji utječu na život cijele zajednice. Privatni problemi često se isprepliću s poslovnim odlukama i pitanjima budućnosti mjesta, pa se odnosi među likovima razvijaju kroz niz međusobno povezanih priča.

Koliko sezona i epizoda imaju Kumovi?

Serija Kumovi počela se prikazivati 2022. godine. Prvih šest sezona obuhvaća sljedeći broj epizoda: 1. sezona 171, 2. sezona 162, 3. sezona 90, 4. sezona 80, 5. sezona 140 i 6. sezona 110. Trenutno se emitira 7. sezona serije.

Gdje je snimana serija Kumovi?

Zaglave, mjesto u kojem se odvija radnja serije Kumovi, izmišljeno su mjesto. Za prikaz Zaglava u seriji koristi se Vrlika, dok se pojedine scene snimaju i na drugim lokacijama, uključujući područja Sinja, Splita i Zagreba. Produkcija obuhvaća studijske setove i vanjske lokacije koje zajedno stvaraju izgled mjesta u kojem žive glavni likovi.

Gdje gledati seriju Kumovi?

Seriju Kumovi moguće je pratiti na televizijskom kanalu Nove TV, a gledateljima je dostupan i program uživo putem platforme VOYO. Za gledanje putem platforme VOYO potrebno je: Otvoriti VOYO, Odabrati rubriku TV uživo te Pokrenuti kanal Nove TV. Tako je moguće pratiti program Nove TV na podržanom uređaju, ovisno o dostupnosti usluge i uvjetima korištenja. Za točan termin emitiranja serije potrebno je provjeriti aktualni televizijski raspored.