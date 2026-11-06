Love Island Adria: doček finalista uživo na Voyo – u subotu od 21 sat stižu u Zagreb!

Finalisti se vraćaju kući, a njihov dolazak u Hrvatsku obilježit će poseban doček na Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu. Sve možete pratiti sutra, u subotu, od 21 sat, na platformi Voyo.

Ljubavna avantura seli se na zagrebački aerodrom

Kako će izgledati prvi susret finalista s domaćom publikom nakon intenzivnog iskustva u vili? Tko će ih dočekati, kakve ih reakcije očekuju i hoće li odmah podijeliti prve dojmove o svemu što su proživjeli pred kamerama? Odgovori stižu iz Zagreba, gdje ćemo zajedno dočekati lica koja su obilježila prvu sezonu regionalnog reality hita.

Ne propustite susret s finalistima na Voyo