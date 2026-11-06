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Love Island USA: osma sezona stiže na Voyo – ljubavne drame, izazovi i preokreti

Voyo
05.11.2026

Osma sezona popularnog reality showa Love Island USA stigla je na Voyo danas, a nove epizode gledaj svaki dan!

Nova grupa samaca useljava se u luksuznu vilu na egzotičnom Fidžiju, gdje ih očekuju ljubavni izazovi, neočekivani obrati, nova poznanstva i borba za vrijednu novčanu nagradu.

Ariana Madix vodi novu sezonu, a Iain Stirling donosi prepoznatljive komentare

U osmoj sezoni Love Island USA gledatelje kroz događanja u vili vodi Ariana Madix, dok je za duhovite i britke komentare ponovno zadužen narator Iain Stirling. Natjecatelji će pokušati pronaći ljubav, izgraditi čvrste parove i osvojiti naklonost publike, ali put do finala neće biti jednostavan.

Luksuzna vila na Fidžiju ponovno postaje pozornica za romantične trenutke, ljubomoru, saveze i neočekivane odluke. Svaki novi ulazak može promijeniti odnose, a sudionici će morati odlučiti kome mogu vjerovati i s kim žele nastaviti svoje putovanje.

Casa Amor, ljubavni testovi i neočekivani preokreti

Jedan od najiščekivanijih dijelova sezone ponovno je Casa Amor, izazov koji stavlja postojeće parove na ozbiljnu kušnju. Hoće li natjecatelji ostati vjerni svojim odabranicima ili će ih nova poznanstva navesti na promjenu mišljenja?

Osma sezona Love Island USA donosi intenzivnije odnose, izazove i dramu, zbog čega gledatelje očekuje mnogo trenutaka za komentiranje i raspravu.

Gdje gledati osmu sezonu Love Island USA?

Ne propustite premijeru osme sezone reality hita ekskluzivno na Voyo. Ako volite reality formate u kojima se romantika susreće s natjecanjem, strategijom i neočekivanim obratima, nova sezona Love Island USA donosi upravo takvu kombinaciju.

Ljubavne priče, nova iskušenja i dramatični izbori ponovno počinju na Fidžiju – a sve ih možete pratiti na Voyo.

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