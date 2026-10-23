MasterChef Hrvatska: kandidati, žiri, sezone i pobjednici

U devetoj sezoni, koja je počela u rujnu 2026., žiri čine chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj. Kandidati prolaze kroz audicije, kuharske izazove i eliminacije, a cilj im je izboriti mjesto u finalu i osvojiti titulu pobjednika MasterChefa. Emisija se prikazuje od ponedjeljka do petka na Novoj TV, a prema aktualnom rasporedu počinje u 22:30 te ju u tom terminu možete pratiti na kanalu Nove TV uživo putem platforme Voyo.

Gdje smo sada: MasterChef Hrvatska 2026.

U tijeku je deveta sezona emisije MasterChef Hrvatska. Natjecanje je počelo audicijama u rujnu, a kandidati su pred žirijem predstavljali svoja jela kako bi izborili nastavak natjecanja. Tijekom sezone novi kulinarski zadaci, timski izazovi i eliminacije postupno vode prema finalu.

Tko je u žiriju MasterChefa?

Žiri devete sezone čine tri chefa: Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj. Oni procjenjuju okus, tehniku, organizaciju rada, prezentaciju i ukupnu izvedbu kandidata. Stjepan Vukadin – chef iz Rogoznice koji je gledateljima poznat po izravnom pristupu i visokim kriterijima. Procjenjuje tehniku, izvedbu i potencijal kandidata. Goran Kočiš – renomirani chef iz okolice Slatine, poznat po profesionalnom kulinarskom iskustvu i pažnji prema detaljima na tanjuru. Mario Mihelj – zagrebački chef s iskustvom rada u restoranskim kuhinjama. Posebnu pozornost posvećuje ravnoteži okusa, tehnici i prezentaciji jela. Žiri ima važnu ulogu tijekom cijelog natjecanja: od prvih audicija do zahtjevnih eliminacijskih zadataka i odluke o pobjedniku. Njegovi komentari kandidatima ukazuju na pogreške, ali i na područja u kojima mogu napredovati.

Tko su kandidati MasterChefa 2026.?

U devetoj sezoni natječu se kandidati različitih dobnih skupina i zanimanja, od mladih kuharskih entuzijasta do ljudi koji kuhanje žele pretvoriti u profesionalnu karijeru. Među kandidatima predstavljenima na službenoj stranici Nove TV su: Andrea Soldat iz Banja Luke, Matija Vidaković iz Marjančanaca, okolica Valpova, Filip Krupski iz Slatine, Danijela Luburić iz Čitluka, Mirjana Maglić splićanka koja živi u Dortmundu, Monika Bačić iz Viškova, Liberije Crnčević iz Metkovića, Marija Jakšić iz Supetara, Marija Bilić iz Solina, Dominik Boban iz Prugova, Juan Jose Nunez Andrade iz Zagreba, Josip Jurčević iz Zagreba, Jakov Livaja iz Zagreba, Pavla Obadić Toljan iz Zagreba, Franka Čule iz Zagreba, Ena Kokanović Nagy iz Bukovlja, Miro Gudelj Marjanović iz Korenice te Nensi Dujić iz Vodica. Kandidati se razlikuju i po životnim pričama i po profesionalnom iskustvu. Među njima su studenti, zaposleni u različitim djelatnostima i osobe koje žele dodatno razviti svoje kulinarske vještine. Primjerice, Dominik Boban u natjecanje je ušao s ambicijom da se razvija u gastronomiji, dok je Liberije Crnčević iz Metkovića na audiciji predstavio jelo nadahnuto okusima svoga kraja.

Kako funkcionira natjecanje MasterChef?

MasterChef kombinira individualno kuhanje, timske zadatke i eliminacijske izazove. Kandidati moraju pokazati da mogu osmisliti jelo, odabrati odgovarajuće namirnice, organizirati rad i poslužiti tanjur u zadanom vremenu. Natjecanje se u pravilu sastoji od nekoliko faza: Audicije – kandidati predstavljaju svoja jela žiriju i pokušavaju osigurati prolazak u sljedeću fazu. Odabir kandidata i ulazak u kuhinju – oni koji prođu početne provjere nastavljaju natjecanje. Individualni izazovi – svaki natjecatelj samostalno priprema jelo prema zadanim pravilima, namirnicama ili temi. Timski izazovi – kandidati rade u timovima, raspoređuju zadatke i nastoje ostvariti najbolji rezultat. Eliminacijski zadaci i stres-testovi – natjecatelji se suočavaju s dodatnim pritiskom, a slabiji rezultat može dovesti do ispadanja. Polufinale i finale – najbolji kandidati bore se za pobjedu, a žiri na temelju završnih jela odlučuje o pobjedniku. Pravila i redoslijed pojedinih izazova mogu se razlikovati od sezone do sezone. Zato je za konkretne zadatke i pravila aktualne sezone mjerodavan format prikazan u emisiji.

Sve sezone MasterChefa Hrvatska i pobjednici

MasterChef Hrvatska emitira se od 2011. godine. Tijekom dosadašnjih sezona pobjednici su se izmjenjivali, a svaki je završni krug donio drukčije kulinarske pristupe i konkurenciju. Prvu sezonu MasterChefa Hrvatska 2011. godine osvojio je Šime Sušić, a godinu dana poslije pobjedu je odnio Nikola Lesar, pobjednik druge sezone iz 2012. godine. Treća sezona emitirana je 2015. godine, a njezina pobjednica bila je Iva Pehar. Nakon povratka emisije, četvrtu sezonu 2021. osvojio je Ivan Temšić, dok je pobjednica pete sezone iz 2022. godine bila Maja Šabić. U šestoj sezoni, emitiranoj 2023. godine, pobijedio je Luka Veić. Sedma sezona iz 2024. završila je pobjedom Ante Vukadina, a titulu pobjednice osme sezone 2025. godine osvojila je Endrina Muqaj. Pobjednici MasterChefa nakon natjecanja dobivaju priliku dalje razvijati svoje kulinarske vještine i karijeru. Njihovi putovi razlikuju se, ali pobjeda u emisiji predstavlja važnu prekretnicu za sve koji žele napredovati u gastronomiji.

Gdje gledati MasterChef Hrvatska?

MasterChef Hrvatska prikazuje se na televizijskom kanalu Nove TV. Emisiju je moguće pratiti i putem platforme VOYO uživo na kanalu Nove TV u terminu prikazivanja. Za gledanje emisije putem televizijskog programa na Voyo: Otvorite Voyo. Odaberite rubriku TV uživo. Pokrenite kanal Nove TV. Prema aktualnom rasporedu, MasterChef se prikazuje od ponedjeljka do petka u 22:30. Termin je preporučljivo provjeriti u televizijskom rasporedu jer se može promijeniti.