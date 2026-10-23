Nova TV uživo na Voyo: kako gledati online

Program je dostupan na podržanim pametnim televizorima, računalima, mobitelima i tabletima, ovisno o kompatibilnosti uređaja i uvjetima usluge. Prednost platforme Voyo je mogućnost gledanja televizijskog kanala putem interneta bez klasičnog televizijskog prijamnika, uz uvjete pristupa koji ovise o vašem računu i paketu.

Kako gledati Novu TV uživo na VOYO-u?

Za gledanje televizijskog programa Nove TV putem interneta slijedite ove korake: Otvorite Voyo – Nova TV uživo. Prijavite se u svoj korisnički račun ako je to potrebno. Otvorite rubriku TV uživo. Odaberite kanal Nove TV i pokrenite gledanje. Program možete pratiti na kompatibilnom pametnom televizoru, računalu, mobitelu ili tabletu. Dostupnost gledanja ovisi o uređaju, internetskoj vezi i uvjetima korištenja platforme.

Nova Play i VOYO: koja je razlika?

Nova Play, ranije poznat kao Nova Plus, i Voyo povezani su s gledanjem televizijskog sadržaja putem interneta, ali pri odabiru usluge važno je provjeriti što svaka trenutačno nudi. Voyo omogućuje gledanje kanala Nove TV uživo, a ovisno o ponudi i pravima za pojedine sadržaje može uključivati i druge emisije i serije na zahtjev. Dostupnost pojedinih sadržaja i mogućnosti gledanja ovise o aktualnoj ponudi platforme i korisničkom paketu. Nova Play, odnosno nekadašnja Nova Plus, naziv je koji se povezivao s internetskom ponudom sadržaja Nove TV. Za aktualnu dostupnost usluge, njezine funkcije i eventualne besplatne sadržaje potrebno je provjeriti službene informacije pružatelja usluge. Ako tražite način za besplatno gledanje Nove TV, provjerite uvjete pristupa i cijenu Voyo prije registracije. Nemojte pretpostaviti da je cjelokupna ponuda dostupna bez plaćanja.

Serije Nove TV koje možete pratiti

U programu Nove TV prikazuju se domaće serije različitih žanrova. Među naslovima koje gledatelji mogu potražiti su Kumovi i Slučajna obitelj. Kumovi su domaća serija s humorističnim i dramskim elementima, smještena u izmišljeno mjesto Zaglave. Priča prati odnose nekoliko obitelji, njihove ljubavne i poslovne probleme te sukobe koji često dovode do neočekivanih situacija. Slučajna obitelj prati Vitu, Korinu i Petra, troje stranaca čiji se životi isprepleću zbog neobičnih okolnosti. Njihova odluka da glume obitelj pokreće niz obiteljskih, humorističnih i dramskih zapleta.

Emisije Nove TV: MasterChef Hrvatska i Supertalent

Osim serija, Nova TV emitira i zabavne emisije te natjecateljske formate. MasterChef Hrvatska kulinarsko je natjecanje u kojem kandidati pripremaju jela pred stručnim žirijem. Kroz različite izazove pokazuju kulinarske vještine, kreativnost i sposobnost rada pod pritiskom, a natjecanje završava izborom pobjednika sezone. Supertalent je zabavni talent show u kojem se predstavljaju izvođači različitih sposobnosti, od pjevanja i plesa do akrobacija i drugih neobičnih vještina. Nastupi kandidata procjenjuju se tijekom natjecanja, a najbolji se bore za pobjedu.