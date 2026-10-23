Nova TV uživo na Voyo: kako gledati online
Novu TV uživo možete gledati putem platforme VOYO tako da otvorite rubriku TV uživo i odaberete kanal Nove TV.
Program je dostupan na podržanim pametnim televizorima, računalima, mobitelima i tabletima, ovisno o kompatibilnosti uređaja i uvjetima usluge. Prednost platforme Voyo je mogućnost gledanja televizijskog kanala putem interneta bez klasičnog televizijskog prijamnika, uz uvjete pristupa koji ovise o vašem računu i paketu.
Kako gledati Novu TV uživo na VOYO-u?
Za gledanje televizijskog programa Nove TV putem interneta slijedite ove korake:
Otvorite Voyo – Nova TV uživo.
Prijavite se u svoj korisnički račun ako je to potrebno.
Otvorite rubriku TV uživo.
Odaberite kanal Nove TV i pokrenite gledanje.
Program možete pratiti na kompatibilnom pametnom televizoru, računalu, mobitelu ili tabletu. Dostupnost gledanja ovisi o uređaju, internetskoj vezi i uvjetima korištenja platforme.
Nova Play i VOYO: koja je razlika?
Nova Play, ranije poznat kao Nova Plus, i Voyo povezani su s gledanjem televizijskog sadržaja putem interneta, ali pri odabiru usluge važno je provjeriti što svaka trenutačno nudi.
Voyo omogućuje gledanje kanala Nove TV uživo, a ovisno o ponudi i pravima za pojedine sadržaje može uključivati i druge emisije i serije na zahtjev. Dostupnost pojedinih sadržaja i mogućnosti gledanja ovise o aktualnoj ponudi platforme i korisničkom paketu.
Nova Play, odnosno nekadašnja Nova Plus, naziv je koji se povezivao s internetskom ponudom sadržaja Nove TV. Za aktualnu dostupnost usluge, njezine funkcije i eventualne besplatne sadržaje potrebno je provjeriti službene informacije pružatelja usluge.
Ako tražite način za besplatno gledanje Nove TV, provjerite uvjete pristupa i cijenu Voyo prije registracije. Nemojte pretpostaviti da je cjelokupna ponuda dostupna bez plaćanja.
Serije Nove TV koje možete pratiti
U programu Nove TV prikazuju se domaće serije različitih žanrova. Među naslovima koje gledatelji mogu potražiti su Kumovi i Slučajna obitelj.
Kumovi su domaća serija s humorističnim i dramskim elementima, smještena u izmišljeno mjesto Zaglave. Priča prati odnose nekoliko obitelji, njihove ljubavne i poslovne probleme te sukobe koji često dovode do neočekivanih situacija.
Slučajna obitelj prati Vitu, Korinu i Petra, troje stranaca čiji se životi isprepleću zbog neobičnih okolnosti. Njihova odluka da glume obitelj pokreće niz obiteljskih, humorističnih i dramskih zapleta.
Emisije Nove TV: MasterChef Hrvatska i Supertalent
Osim serija, Nova TV emitira i zabavne emisije te natjecateljske formate.
MasterChef Hrvatska kulinarsko je natjecanje u kojem kandidati pripremaju jela pred stručnim žirijem. Kroz različite izazove pokazuju kulinarske vještine, kreativnost i sposobnost rada pod pritiskom, a natjecanje završava izborom pobjednika sezone.
Supertalent je zabavni talent show u kojem se predstavljaju izvođači različitih sposobnosti, od pjevanja i plesa do akrobacija i drugih neobičnih vještina. Nastupi kandidata procjenjuju se tijekom natjecanja, a najbolji se bore za pobjedu.
Dostupnost besplatnog gledanja ovisi o trenutačnim uvjetima pružatelja usluge i eventualnim promotivnim ponudama. Provjerite aktualne cijene i uvjete pristupa na VOYO-u prije registracije.
Da, ako je vaš pametni televizor kompatibilan s platformom Voyo i ako je usluga dostupna na vašem uređaju. Dostupnost ovisi o podržanom modelu, aplikaciji i uvjetima korištenja.
Ovaj vodič odnosi se na gledanje kanala Nove TV uživo. Mogućnost naknadnog gledanja pojedinih emisija ili epizoda treba provjeriti u aktualnom katalogu platforme Voyo jer nije zajamčeno da je svaki sadržaj dostupan na zahtjev.
Nova Plus i Nova Play nazivi su povezani s internetskom ponudom sadržaja Nove TV. Za informacije o aktualnom statusu usluge, njezinoj ponudi i mogućim razlikama u odnosu na VOYO potrebno je provjeriti službene informacije pružatelja usluge.
Kumovi: tko glumi, koliko sezona ima i kad idu nove epizode
Zodijak: VOYO donosi dokumentarac o misteriju koji desetljećima muči svijet
Ivana Hodak: 18 godina od ubojstva koje je šokiralo Hrvatsku
Na današnji dan prije 18 godina ubijena je Ivana Hodak. Imala je samo 26 godina kada je 6. listopada 2008. upucana na stubištu zgrade u kojoj je živjela u Zagrebu.
Diddy: Sve pred našim očima – priča o moći, slavi i kontroverzama
Diddy: Sve pred našim očima, poznat i pod izvornim naslovom Diddy: In Plain Sight, dokumentarni je film koji istražuje uspon i pad Seana Combsa, poznatog kao Diddy.
Medo Grizli i male napasti u novim epizodama donose nove urnebesne avanture
Medo Grizli i male napasti u novoj sezoni vraćaju velikog medvjeda Grizlija i njegove nestašne rivale – leminge.
Ru: turska serija o ljubavi koja pomiče granice
Ru je turska dramska serija koja u središte radnje stavlja nekonvencionalnu ljubavnu priču.
FNC 34 Skopje donosi borbu za titulu i veliki MMA spektakl
FNC 34 Skopje donosi novu priredbu Fight Nation Championshipa i povijesni izlazak organizacije pred makedonsku publiku.
Rječnik Love Islanda: što znače bombshell, dumping i ostali pojmovi
Ako prvi put gledaš Love Island, vrlo brzo ćeš čuti pojmove poput bombshell, recoupling, dumping, Hideaway ili islanderi. Što oni znače i koji su od tih pojmova potvrđeni za Love Island Adria?
Gdje gledati Love Island Adria: sve što trebaš znati
Ljetne vrućine se nastavljaju u vili na Tenerifeu! Love Island Adria donosi pregršt emocija i zabave, a mi vas vodimo kroz proces registracije na VOYO kako biste mogli pratiti sve ljubavne zavrzlame od samog početka.
Stvoreni za kišne dane: Ovo su filmovi koji će vam odmah zagrijati dušu
Donosimo izbor filmova idealnih za mirne večeri uz ekran. Od dirljive romanse do inspirativne drame, otkrijte četiri naslova na platformi Voyo koja su savršen odabir za trenutke opuštanja uz filmsku umjetnost i zanimljive priče.
Andrija i Anđelka: zašto je serija postala hit
Prepoznatljive svađe oko kućanskih poslova i trideset posto improvizacije. Andrija i Anđelka osvojili su regiju bez velikog budžeta.
Može li osveta postati ljubav? Sve o turskoj seriji koja nas je osvojila
Priča o propalom braku, neobičnim zapletima i putu prema oprostu osvojila je publiku diljem svijeta. Provjerite zašto je kemija između glavnih glumaca bila presudna za uspjeh ove dirljive televizijske sage.
Tajne vinove loze: obiteljska saga kroz tri sezone
Dvije vinarske obitelji, desetljeća zavade i ljubav koja ne prestaje. Tajne vinove loze imaju tri sezone, a sve su dostupne na Voyo.
Dramska serija Vrijednost života otkriva istinu o mirovnoj misiji
Što se zapravo dogodilo mladim Šveđanima poslanim u zaboravljeni rat na Balkanu? Serija Vrijednost života donosi priču o slomu ideala i potrazi za ljudskošću u najtežim mogućim uvjetima, sada dostupna svim pretplatnicima platforme Voyo.
Od Brynea do vrha Premier lige: Put Erlinga Haalanda do slave
Kako funkcionira gol-mašina Erling Haaland? Iza impresivnih brojki krije se stroga rutina, specifična prehrana i mentorstvo oca. Saznajte sve o nevjerojatnoj disciplini koja ga je dovela do samog vrha nogometa.
Slučaj predatora s Tindera: Kako je kratak spoj prerastao u pakao
Tinder prevarant Christopher Harkins pravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora zbog zlodjela protiv deset žena. Nadia, jedna od žrtava, progovorila je o njegovom nasilničkom ponašanju i neadekvatnoj reakciji sustava.
Radovan Vujović o ulozi inspektora u V efekat
Radovan Vujović glumi inspektora Žarkovića u V efekat. Za Voyo govori o ulozi, kazalištu i tome zašto se ne trudi biti simpatičan pred kamerom.
Posljednja sezona serije Besmrtne bande Madrida stigla na Voyo
Pripremite se za šokantan kraj! Legendarni vođa bande poznat kao Besmrtni prisiljen je vratiti se u opasan svijet podzemlja kako bi zaštitio svoju obitelj. Saznajte zašto svi pričaju o finalu ove hit serije dostupne na Voyo.
Pregled kontroverzi koje su obilježile novu sezonu Traitors SAD
Napetost nije prestajala do zadnjeg trenutka! Druga sezona američkih 'Izdajnika' donijela je dozu drame koja je nadmašila sva očekivanja. Što se događalo iza kulisa i kako su prljave taktike utjecale na odnose? Saznajte sve ključne detalje ovdje.
Nagrađivani filmovi na Voyo: dobitnici Oscara
Sve u isto vrijeme, Parazit, Zelena knjiga i Narednik James dobitnici Oscara koje gledate na Voyo.