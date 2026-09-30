Bolna obmana: istinita priča o tajnim policajcima i skrivenim identitetima

U središtu su žene koje su godinama vjerovale da su u ljubavnim vezama s muškarcima koji su im predstavljali jednu verziju svog života, da bi kasnije saznale kako su zapravo bili policajci na tajnom zadatku.

Priča serijala povezana je sa slučajem poznatim kao ''Spycops" skandal. Tajni policajci koristili su lažne identitete kako bi se infiltrirali među političke aktiviste i prosvjednike. Situacija je postala posebno složena kada su pojedini operativci ulazili u intimne odnose sa ženama koje nisu znale njihov pravi identitet.

Bolna obmana prati pet žena koje nakon prekida i nestanaka partnera počinju povezivati detalje i tražiti odgovore. Njihova potraga postupno otvara pitanja o granicama tajnih policijskih operacija, povjerenju i posljedicama koje takve operacije mogu ostaviti na privatni život.

Umjesto klasične true crime istrage usmjerene samo na jedan slučaj, serijal donosi širu priču o tajnim identitetima, manipulaciji i osobnim posljedicama. Bolna obmana true crime sadržaj je za gledatelje koji vole dokumentarne serijale temeljene na stvarnim događajima i kompleksnim istragama. Bolnu obmanu gledaj na platformi Voyo.