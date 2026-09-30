Bolna obmana: istinita priča o tajnim policajcima i skrivenim identitetima
Novi true crime serijal Bolna obmana donosi šokantnu priču o pet žena koje su otkrile da su njihovi partneri zapravo bili tajni policajci infiltrirani među aktiviste.
U središtu su žene koje su godinama vjerovale da su u ljubavnim vezama s muškarcima koji su im predstavljali jednu verziju svog života, da bi kasnije saznale kako su zapravo bili policajci na tajnom zadatku.
Tajni identiteti i veze koje su skrivale istinu
Priča serijala povezana je sa slučajem poznatim kao ''Spycops" skandal. Tajni policajci koristili su lažne identitete kako bi se infiltrirali među političke aktiviste i prosvjednike. Situacija je postala posebno složena kada su pojedini operativci ulazili u intimne odnose sa ženama koje nisu znale njihov pravi identitet.
Potraga za odgovorima
Bolna obmana prati pet žena koje nakon prekida i nestanaka partnera počinju povezivati detalje i tražiti odgovore. Njihova potraga postupno otvara pitanja o granicama tajnih policijskih operacija, povjerenju i posljedicama koje takve operacije mogu ostaviti na privatni život.
Umjesto klasične true crime istrage usmjerene samo na jedan slučaj, serijal donosi širu priču o tajnim identitetima, manipulaciji i osobnim posljedicama. Bolna obmana true crime sadržaj je za gledatelje koji vole dokumentarne serijale temeljene na stvarnim događajima i kompleksnim istragama. Bolnu obmanu gledaj na platformi Voyo.
Skandal 'Spycops' odnosi se na višedesetljetne tajne policijske operacije u Velikoj Britaniji, gdje su pripadnici specijalnih jedinica, poput 'Special Demonstration Squad' (SDS), preuzimali lažne identitete kako bi se infiltrirali u političke skupine, od ekoloških aktivista do antirasističkih organizacija. Skandal je eskalirao kada je otkriveno da su mnogi od tih policajaca godinama živjeli dvostruke živote, ulazili u dugotrajne ljubavne veze, pa čak i stvarali obitelji s aktivistkinjama koje su nadzirali, što je dovelo do pokretanja javne istrage o kršenju ljudskih prava i etičkim granicama policijskog djelovanja.