Brak na prvu Australija sezona 12 donosi nove ljubavne izazove

Popularni reality format i u novoj sezoni stavlja sudionike pred zahtjevan izazov: mogu li izgraditi stvaran odnos s osobom koju su upoznali tek nekoliko trenutaka prije vjenčanja?

Novi parovi i izazovi pred oltarom

Već prve epizode pokazuju da neće svi parovi imati jednostavan početak. Dok se kod nekih pojavljuje početna privlačnost, drugi se suočavaju sa sumnjama i razlikama koje mogu zakomplicirati njihov odnos. Upravo zato Brak na prvu Australija 12. sezona donosi niz situacija u kojima će kandidati morati odlučiti žele li nastaviti graditi odnos ili krenuti svatko svojim putem.

Brak-na-prvu-Australija-12 FOTO: Voyo

Emocije, konflikti i neočekivani preokreti

Kako eksperiment napreduje, zajedničke večere, razgovori i susreti s drugim parovima otvaraju sve više pitanja. Početna privlačnost počinje se suočavati sa stvarnim karakterima, navikama i očekivanjima, a odnosi postaju sve intenzivniji.

Brak-na-prvu-Australija-12 FOTO: Voyo