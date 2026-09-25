Gdje gledati Love Island Adria: sve što trebaš znati
Ljetne vrućine se nastavljaju u vili na Tenerifeu! Love Island Adria donosi pregršt emocija i zabave, a mi vas vodimo kroz proces registracije na VOYO kako biste mogli pratiti sve ljubavne zavrzlame od samog početka.
Gdje gledati Love Island Adria?
Za gledatelje u Hrvatskoj glavna streaming platforma za gledanje Love Island Adria je VOYO.
Ako želiš pratiti epizode online, najjednostavniji je izbor VOYO. Potrebno je otvoriti VOYO, registrirati korisnički račun i aktivirati pretplatu. VOYO u Hrvatskoj omogućuje pretplatu putem kartice, Google Paya ili Apple Paya, a pretplatu je moguće otkazati.
Kako se registrirati na VOYO?
Za gledanje sadržaja na VOYO potrebno je imati korisnički račun. Registracija se obavlja online, nakon čega odabireš način plaćanja i aktiviraš pretplatu. Ako već imaš VOYO račun, dovoljno je prijaviti se i provjeriti je li pretplata aktivna.
VOYO omogućuje i aktivaciju putem koda, primjerice kada pristup dolazi kroz partnersku uslugu. Platforma za takvu aktivaciju ima zasebnu stranicu na kojoj se unosi 10-znamenkasti kod.
Na kojim uređajima mogu gledati Love Island Adria?
VOYO je dostupan na više vrsta uređaja. Prema uvjetima korištenja, sadržaj se može gledati na računalu, tabletu, pametnom telefonu i pametnom televizoru, odnosno drugim uređajima koji podržavaju uslugu.
Za mobitele postoji VOYO aplikacija za Android i iOS, dostupna preko Google Playa i App Storea.
To znači da Love Island Adria možeš pratiti kod kuće na televizoru, na računalu ili u pokretu putem telefona ili tableta.
Kada izlaze epizode Love Island Adria?
Prva epizoda stigla je u nedjelju, 13. rujna 2026. u 20 sati, a trenutno nove epizode izlaze od nedjelje do petka u 20:00 sati na platformi VOYO.
Što znači da je Love Island Adria na VOYO?
VOYO je streaming platforma preko koje možeš pratiti Love Island Adria online. Za hrvatsko tržište službene najave trenutačno navode VOYO i RTL, pa nije precizno napisati da se emisija u Hrvatskoj može gledati isključivo na VOYO-u. Preciznije je reći da je VOYO glavna streaming platforma za gledanje emisije, dok RTL također ima televizijsko emitiranje.
Kada počinje Love Island Adria?
Love Island Adria počinje u nedjelju, 13. rujna 2026. u 20 sati. Prva sezona traje osam tjedana, a epizode na VOYO izlaze od nedjelje do petka.
Sunce, vila na Tenerifeu, nova poznanstva i svakodnevni ljubavni su počeli!
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