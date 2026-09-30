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Medo Grizli i male napasti u novim epizodama donose nove urnebesne avanture

Voyo
30.09.2026

Medo Grizli i male napasti u novoj sezoni vraćaju velikog medvjeda Grizlija i njegove nestašne rivale – leminge.

Popularna animirana serija Grizzy and the Lemmings donosi nove kratke epizode u kojima gotovo svaki pokušaj Grizlijeva odmora završava novom pustolovinom.

Grizli želi mir, a leminzi imaju druge planove

Grizli bi najradije uživao u udobnosti svoje kuće, no leminzi neprestano smišljaju nove nestašluke. Njihove smicalice često pokreće borba oko omiljenog slatkog namaza Yummy, zbog kojeg se običan dan vrlo brzo pretvara u kaotičnu avanturu.

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FOTO: Voyo

Medo Grizli i male napasti sezona 2 nastavlja se oslanjati na vizualni humor, brzu akciju i jednostavne situacije koje se pretvaraju u niz komičnih problema.

Nove epizode za cijelu obitelj

Posebnost serije je u tome što priča velik dio vremena funkcionira bez dugih dijaloga. Grizlijeve reakcije, leminške smicalice i različiti načini na koje pokušavaju nadmudriti jedni druge dovoljno su jasni i zabavni za mlađe gledatelje, ali i roditelje.

Nove epizode druge sezone serije Medo Grizli i male napasti donose još više nestašluka, natjecanja i pokušaja da Grizli napokon pronađe malo mira. Ako tražite zabavan crtić za djecu i obiteljsko gledanje, nove epizode dostupne su na Voyo.

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