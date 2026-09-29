Rječnik Love Islanda: što znače bombshell, dumping i ostali pojmovi
Ako prvi put gledaš Love Island, vrlo brzo ćeš čuti pojmove poput bombshell, recoupling, dumping, Hideaway ili islanderi. Što oni znače i koji su od tih pojmova potvrđeni za Love Island Adria?
U nastavku donosimo kratak rječnik Love Islanda s objašnjenjima na hrvatskom jeziku.
Bombshell
Bombshell je novi sudionik ili nova sudionica koji tijekom sezone ulaze u vilu i mogu poremetiti postojeće odnose. Njihov dolazak obično donosi nove simpatije, izbore i potencijalne promjene među parovima.
Casa Amor
Casa Amor poznati je element međunarodnog formata Love Island koji obično uvodi novu skupinu sudionika i stavlja postojeće parove na veliki test.
Dumping
Dumping je izraz koji se u formatu Love Island koristi za izbacivanje sudionika iz showa. Do izlaska može doći nakon različitih odluka, primjerice kada islander ostane bez partnera ili kada publika svojim glasovima odluči tko napušta vilu.
Finale
Finale je završni dio sezone u kojem ostaju najbolji ili najuspješniji preostali parovi. Tada publika odlučuje koji će par osvojiti titulu pobjednika i glavnu nagradu.
Hideaway
Hideaway je poseban, izdvojeni prostor unutar vile Love Islanda koji parovima pruža više privatnosti. U međunarodnom formatu koristi se za posebne trenutke između sudionika.
Islanderi
Islanderi su sudionici Love Islanda. To su samci koji ulaze u vilu, upoznaju druge sudionike, stvaraju odnose i pokušavaju pronaći partnera.
U prvoj sezoni Love Island Adria sudjeluju kandidati iz regije, a produkcija ih službeno naziva islanderima.
Par
Par čine dvoje islandera koji su se povezali tijekom showa. Biti u paru važno je jer status para može utjecati na sigurnost sudionika i njihovu mogućnost ostanka u vili.
Pobjednički par
Pobjednički par je par koji na kraju sezone osvoji najviše povjerenja publike. Gledatelji ga biraju u finalu.
Za Love Island Adria: pobjednički par osvaja glavnu nagradu od 50.000 eura.
Ponovno spajanje (recoupling)
Ponovno spajanje (recoupling) označava ceremoniju tijekom koje islanderi ponovno biraju partnera. Nakon takvog izbora neki parovi ostaju zajedno, dok se drugi mogu razdvojiti. Ako netko ostane bez partnera, njegova pozicija u showu može postati ugrožena.
Vila
Vila je glavno mjesto radnje Love Islanda. U njoj islanderi zajedno žive, upoznaju se, stvaraju odnose, sudjeluju u izazovima i donose odluke koje utječu na njihov ostanak u showu.
Glasanje publike
Glasanje publike jedan je od ključnih elemenata Love Islanda. Gledatelji mogu utjecati na sudbinu islandera, uključujući odluke o tome tko ostaje, a tko napušta show.
Za Love Island Adria postoji službena mobilna aplikacija putem koje publika sudjeluje u glasanjima. Aplikacija je dostupna na Google Playu i App Storeu.
Izbacivanje
Izbacivanje označava trenutak kada islander napušta show i više ne može nastaviti borbu za pobjedu.
Do izbacivanja može doći nakon ponovnog spajanja, odluke publike ili drugih odluka predviđenih formatom.
Što je važno zapamtiti?
Ako prvi put gledaš Love Island Adria, dovoljno je zapamtiti nekoliko osnovnih pojmova: islanderi su sudionici, vila je mjesto u kojem žive, par je njihova osnovna veza unutar showa, ponovno spajanje (recoupling) mijenja parove, bombshell je novi sudionik koji može poremetiti postojeće odnose, a dumping znači izbacivanje.
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