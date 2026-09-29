Rječnik Love Islanda: što znače bombshell, dumping i ostali pojmovi

U nastavku donosimo kratak rječnik Love Islanda s objašnjenjima na hrvatskom jeziku.

Bombshell

Bombshell je novi sudionik ili nova sudionica koji tijekom sezone ulaze u vilu i mogu poremetiti postojeće odnose. Njihov dolazak obično donosi nove simpatije, izbore i potencijalne promjene među parovima.

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Casa Amor

Casa Amor poznati je element međunarodnog formata Love Island koji obično uvodi novu skupinu sudionika i stavlja postojeće parove na veliki test.

Dumping

Dumping je izraz koji se u formatu Love Island koristi za izbacivanje sudionika iz showa. Do izlaska može doći nakon različitih odluka, primjerice kada islander ostane bez partnera ili kada publika svojim glasovima odluči tko napušta vilu.

Finale

Finale je završni dio sezone u kojem ostaju najbolji ili najuspješniji preostali parovi. Tada publika odlučuje koji će par osvojiti titulu pobjednika i glavnu nagradu.

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Hideaway

Hideaway je poseban, izdvojeni prostor unutar vile Love Islanda koji parovima pruža više privatnosti. U međunarodnom formatu koristi se za posebne trenutke između sudionika.

Islanderi

Islanderi su sudionici Love Islanda. To su samci koji ulaze u vilu, upoznaju druge sudionike, stvaraju odnose i pokušavaju pronaći partnera. U prvoj sezoni Love Island Adria sudjeluju kandidati iz regije, a produkcija ih službeno naziva islanderima.

Par

Par čine dvoje islandera koji su se povezali tijekom showa. Biti u paru važno je jer status para može utjecati na sigurnost sudionika i njihovu mogućnost ostanka u vili.

Pobjednički par

Pobjednički par je par koji na kraju sezone osvoji najviše povjerenja publike. Gledatelji ga biraju u finalu. Za Love Island Adria: pobjednički par osvaja glavnu nagradu od 50.000 eura.

Ponovno spajanje (recoupling)

Ponovno spajanje (recoupling) označava ceremoniju tijekom koje islanderi ponovno biraju partnera. Nakon takvog izbora neki parovi ostaju zajedno, dok se drugi mogu razdvojiti. Ako netko ostane bez partnera, njegova pozicija u showu može postati ugrožena.

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Vila

Vila je glavno mjesto radnje Love Islanda. U njoj islanderi zajedno žive, upoznaju se, stvaraju odnose, sudjeluju u izazovima i donose odluke koje utječu na njihov ostanak u showu.

Glasanje publike

Glasanje publike jedan je od ključnih elemenata Love Islanda. Gledatelji mogu utjecati na sudbinu islandera, uključujući odluke o tome tko ostaje, a tko napušta show. Za Love Island Adria postoji službena mobilna aplikacija putem koje publika sudjeluje u glasanjima. Aplikacija je dostupna na Google Playu i App Storeu.

Izbacivanje

Izbacivanje označava trenutak kada islander napušta show i više ne može nastaviti borbu za pobjedu. Do izbacivanja može doći nakon ponovnog spajanja, odluke publike ili drugih odluka predviđenih formatom.

Što je važno zapamtiti?