Traitors Srbija: kome vjerovati kada se izdajice kriju među natjecateljima?

Dvadeset natjecatelja ulazi u izolirano zdanje s ciljem osvajanja nagrade do 50 tisuća eura, no među njima se kriju Zaverenici.

Zadatak Odanoj grupi je otkriti tko su Zaverenici prije nego što bude prekasno. Zaverenici, s druge strane, moraju ostati neprimijećeni i potajno eliminirati ostale igrače. Svaki razgovor, pogled i promjena ponašanja može postati trag, ali jednako tako može biti dio pažljivo osmišljene taktike.

Upravo zbog toga Traitors Srbija kombinira elemente realityja, psihološke igre i misterija. Natjecatelji ne moraju samo surađivati, već istodobno moraju odlučiti kome mogu vjerovati.