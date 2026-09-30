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Traitors Srbija: kome vjerovati kada se izdajice kriju među natjecateljima?

Voyo
30.09.2026

Traitors: Srbija donosi regionalnu verziju popularnog formata The Traitors, u kojem povjerenje postaje najvažniji, ali i najopasniji dio igre.

Dvadeset natjecatelja ulazi u izolirano zdanje s ciljem osvajanja nagrade do 50 tisuća eura, no među njima se kriju Zaverenici.

Odani protiv Zaverenika

Zadatak Odanoj grupi je otkriti tko su Zaverenici prije nego što bude prekasno. Zaverenici, s druge strane, moraju ostati neprimijećeni i potajno eliminirati ostale igrače. Svaki razgovor, pogled i promjena ponašanja može postati trag, ali jednako tako može biti dio pažljivo osmišljene taktike.

Upravo zbog toga Traitors Srbija kombinira elemente realityja, psihološke igre i misterija. Natjecatelji ne moraju samo surađivati, već istodobno moraju odlučiti kome mogu vjerovati.

Traitors srbija
Traitors srbija
FOTO: Voyo

Okrugli stolovi donose ključne odluke

Jedan od najvažnijih dijelova igre su okrugli stolovi, tijekom kojih natjecatelji raspravljaju o sumnjama i odlučuju koga će izbaciti iz igre. Pogrešna procjena može značiti eliminaciju Odane osobe, dok dobro skriveni Zaverenik dobiva novu priliku za djelovanje.

Uz to, natjecatelji sudjeluju u izazovima koji testiraju njihovu suradnju i snalažljivost. Traitors Srbija tako iz epizode u epizodu mijenja odnose, savezništva i razinu nepovjerenja. Traitors Srbija gledaj na platformi Voyo.

Objašnjavač

Koncept 'The Traitors' izvorno potječe iz nizozemskog formata pod nazivom 'De Verraders', koji je prvi put emitiran 2021. godine. Igra je postala globalni fenomen zbog svoje jedinstvene mješavine društvene igre 'Mafija' ili 'Vukodlak' s visokobudžetnom produkcijom. Popularnost duguje tome što gledatelji imaju privilegiranu poziciju – oni od početka znaju tko su izdajice, što stvara osjećaj napetosti dok promatraju kako se natjecatelji bore s paranojom i pokušavaju otkriti skrivene protivnike.

Pitanja i odgovori se kreiraju pomoću umjetne inteligencije.
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