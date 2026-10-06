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Ivana Hodak: 18 godina od ubojstva koje je šokiralo Hrvatsku

Voyo
06.10.2026

Na današnji dan prije 18 godina ubijena je Ivana Hodak. Imala je samo 26 godina kada je 6. listopada 2008. upucana na stubištu zgrade u kojoj je živjela u Zagrebu.

Njezina smrt šokirala je Hrvatsku, a slučaj je vrlo brzo prerastao okvire crne kronike i postao jedno od najpoznatijih neriješenih pitanja hrvatske javnosti tog vremena.

Tko je bila Ivana Hodak?

Ivana Hodak bila je kći odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas-Hodak. Diplomirala je pravo, položila pravosudni ispit i radila kao odvjetnička vježbenica u očevu uredu. Ljudi koji su je poznavali opisivali su je kao ambicioznu, empatičnu i svestranu mladu ženu.

Ivana Hodak
Ivana Hodak
FOTO: Voyo

Njezino ubojstvo odmah je otvorilo brojna pitanja. Zbog poslova kojima su se bavili njezin otac i partner Ljubo Pavasović Visković, javnost je nagađala o povezanosti s organiziranim kriminalom, osvetom i tadašnjim velikim pravosudnim slučajevima. Međutim, službena istraga i presuda utvrdile su da je za ubojstvo osuđen Mladen Šlogar.

Slučaj Ivane Hodak u Dosjeu Jarak

Upravo je ubojstvo Ivane Hodak tema treće epizode prve sezone dokumentarnog serijala Dosje Jarak, dostupne na VOYO. Andrija Jarak i Dario Todorović vraćaju se slučaju koji je godinama izazivao snažne reakcije i brojna pitanja.

U epizodi govore ljudi koji su Ivanu poznavali, među njima njezini roditelji, najbolja prijateljica Jelena Perčin, kao i osobe povezane s istragom i slučajem. Posebno je važan pogled njezinih roditelja, koji i danas nose posljedice tragedije.

Dosje Jarak tako ne donosi samo rekonstrukciju zločina, nego pokušava približiti i osobu koja je stajala iza velikog medijskog slučaja – mladu ženu čiji je život prekinut u samo jednom trenutku. Ako želite ponovno otvoriti jedan od najpotresnijih slučajeva hrvatske novije povijesti, cijelu priču o Ivani Hodak gledajte na VOYO u Dosjeu Jarak.

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