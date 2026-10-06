Ivana Hodak: 18 godina od ubojstva koje je šokiralo Hrvatsku

Njezina smrt šokirala je Hrvatsku, a slučaj je vrlo brzo prerastao okvire crne kronike i postao jedno od najpoznatijih neriješenih pitanja hrvatske javnosti tog vremena.

Ivana Hodak bila je kći odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas-Hodak. Diplomirala je pravo, položila pravosudni ispit i radila kao odvjetnička vježbenica u očevu uredu. Ljudi koji su je poznavali opisivali su je kao ambicioznu, empatičnu i svestranu mladu ženu.

Njezino ubojstvo odmah je otvorilo brojna pitanja. Zbog poslova kojima su se bavili njezin otac i partner Ljubo Pavasović Visković, javnost je nagađala o povezanosti s organiziranim kriminalom, osvetom i tadašnjim velikim pravosudnim slučajevima. Međutim, službena istraga i presuda utvrdile su da je za ubojstvo osuđen Mladen Šlogar.

Upravo je ubojstvo Ivane Hodak tema treće epizode prve sezone dokumentarnog serijala Dosje Jarak, dostupne na VOYO. Andrija Jarak i Dario Todorović vraćaju se slučaju koji je godinama izazivao snažne reakcije i brojna pitanja.

U epizodi govore ljudi koji su Ivanu poznavali, među njima njezini roditelji, najbolja prijateljica Jelena Perčin, kao i osobe povezane s istragom i slučajem. Posebno je važan pogled njezinih roditelja, koji i danas nose posljedice tragedije.

Dosje Jarak tako ne donosi samo rekonstrukciju zločina, nego pokušava približiti i osobu koja je stajala iza velikog medijskog slučaja – mladu ženu čiji je život prekinut u samo jednom trenutku. Ako želite ponovno otvoriti jedan od najpotresnijih slučajeva hrvatske novije povijesti, cijelu priču o Ivani Hodak gledajte na VOYO u Dosjeu Jarak.