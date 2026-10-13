Zodijak: VOYO donosi dokumentarac o misteriju koji desetljećima muči svijet
Jesu li desetljećima stare pretpostavke o slučaju Zodijak bile pogrešne? Provokativni dokumentarni serijal na VOYO donosi nov pogled na dokaze i istražuje zagonetku koja i dalje intrigira javnost, istražitelje i ljubitelje true crime žanra.
Tko je bio Zodijak i što se zapravo dogodilo?
Zodijak je postao poznat po napadima na području sjeverne Kalifornije krajem 1960-ih, ali i po porukama i šiframa koje je slao medijima. Unatoč dugogodišnjim istragama i brojnim teorijama, njegov identitet nije službeno potvrđen. Slučaj je tako postao jedna od najpoznatijih kriminalističkih zagonetki, koja i danas potiče nove pokušaje tumačenja dostupnih dokaza.
Dokumentarna serija koja dovodi u pitanje poznatu priču
Mit o Zodijaku ubojici donosi drukčiji pogled na slučaj i postavlja provokativno pitanje: što ako je dio uvriježenih pretpostavki pogrešan? Uz analizu dokaza i alternativne teorije, serija poziva gledatelje da preispitaju ono što se desetljećima smatralo poznatim.
Serija ima dvije epizode, a namijenjena je gledateljima koji vole dokumentarce o neriješenim zločinima, kriminalističke misterije i priče u kojima se činjenice, pretpostavke i teorije moraju pažljivo razdvojiti. Mit o Zodijaku ubojici dostupan je na VOYO – za sve koji žele dublje istražiti slučaj koji ni nakon više od pola stoljeća ne prestaje buditi pitanja.
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