Zodijak: VOYO donosi dokumentarac o misteriju koji desetljećima muči svijet

Zodijak je postao poznat po napadima na području sjeverne Kalifornije krajem 1960-ih, ali i po porukama i šiframa koje je slao medijima. Unatoč dugogodišnjim istragama i brojnim teorijama, njegov identitet nije službeno potvrđen. Slučaj je tako postao jedna od najpoznatijih kriminalističkih zagonetki, koja i danas potiče nove pokušaje tumačenja dostupnih dokaza.

Mit o Zodijaku ubojici donosi drukčiji pogled na slučaj i postavlja provokativno pitanje: što ako je dio uvriježenih pretpostavki pogrešan? Uz analizu dokaza i alternativne teorije, serija poziva gledatelje da preispitaju ono što se desetljećima smatralo poznatim.

Serija ima dvije epizode, a namijenjena je gledateljima koji vole dokumentarce o neriješenim zločinima, kriminalističke misterije i priče u kojima se činjenice, pretpostavke i teorije moraju pažljivo razdvojiti. Mit o Zodijaku ubojici dostupan je na VOYO – za sve koji žele dublje istražiti slučaj koji ni nakon više od pola stoljeća ne prestaje buditi pitanja.