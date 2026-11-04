Voyo u Crnoj Gori: što to znači za nas u Hrvatskoj
Crna Gora dobiva vlastiti Voyo na adresi voyo.me. Kako se pretplatiti, što je u katalogu i što to znači za pretplatnike Voyo Hrvatska.
Voyo od 3. 11. 2026. ima svoju adresu u Crnoj Gori: voyo.me. Mjesečno je 6,99 €, godišnje 62,91 €, bez reklama. Za nas u Hrvatskoj ništa se ne mijenja, a tko gleda iz Crne Gore, odsad ima svoju stranicu.
Crna Gora je mnogima od nas omiljeno odredište za odmor, a neki ondje imaju i prijatelje ili posao. Zato je dobro znati: Voyo na voyo.me radi isključivo na području Crne Gore i namijenjen je gledateljima koji se ondje nalaze.
Što se mijenja, a što ne
Voyo na ovoj adresi ostaje isti. Tko je u Crnoj Gori, umjesto ove stranice otvara voyo.me i ondje odabire pretplatu.
Kako se aktivira
Aktivacija ide klikom na PRETPLATI SE na voyo.me: 6,99 € mjesečno ili 62,91 € godišnje, što znači da se plaća 9 mjeseci, a gleda 12. Sve korake i načine plaćanja objašnjavamo u procesu aktivacije.
Za pitanja je dostupna crnogorska podrška na podrska@voyo.me ili 00382 20 780 111.
Što ima u katalogu
Domaći i regionalni sadržaj, reality showovi, emisije, serije, filmovi i sport, sve bez reklama. Primjerice reality Farma, Život na vagi i Ljubav je na selu.
A prijatelji u Crnoj Gori koji već imaju Voyo?
Dosad se iz Crne Gore moglo pretplatiti samo putem Voyo HR. Tko je ondje već pretplaćen, od nas dobiva kod za besplatnu pretplatu na voyo.me, koja vrijedi prvih mjesec dana. Preostali dani na Voyo HR ostaju aktivni, ali se na njemu iz Crne Gore ne može ništa gledati, a za voyo.me treba otvoriti novi korisnički račun.
Ukratko
Adresa: https://voyo.me, samo za Crnu Goru
Počinje: 3. 11. 2026.
Gleda se na računalu, mobitelu, tabletu i pametnom TV-u
Podrška: podrska@voyo.me, 00382 20 780 111
Proslijedite link prijatelju ili rodbini u Crnoj Gori.
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