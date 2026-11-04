Voyo u Crnoj Gori: što to znači za nas u Hrvatskoj

Voyo od 3. 11. 2026. ima svoju adresu u Crnoj Gori: voyo.me. Mjesečno je 6,99 €, godišnje 62,91 €, bez reklama. Za nas u Hrvatskoj ništa se ne mijenja, a tko gleda iz Crne Gore, odsad ima svoju stranicu.

Crna Gora je mnogima od nas omiljeno odredište za odmor, a neki ondje imaju i prijatelje ili posao. Zato je dobro znati: Voyo na voyo.me radi isključivo na području Crne Gore i namijenjen je gledateljima koji se ondje nalaze.