Red Zone Fight Night Maribor uživo: Januzaj protiv Pešuta za pojas IBO
U dvorani Tabor održava se prvi Red Zone Fight Night, večer koja donosi devet uzbudljivih dvoboja u boksu, K-1 i full contactu.
Red Zone Fight Night održava se u subotu, 28. studenoga, u mariborskoj dvorani Tabor, a cijelu večer gledamo uživo na VOYO od 19 sati. Na programu je devet dvoboja u boksu, K-1 i full contactu, uključujući tri borbe za međunarodne pojaseve.
Djelon Januzaj protiv Abela Pešuta u glavnoj borbi večeri
Najviše pozornosti privlači okršaj neporaženog slovenskog boksača Djelona Januzaja i hrvatskog nokautera Abela Pešuta. Njihov dvoboj u teškoj kategoriji, iznad 91 kilograma, odlučivat će o osvajanju pojasa IBO Continental. Januzaj pred domaćom publikom želi nastaviti pobjednički niz, dok Pešut u Maribor stiže s impresivnim podatkom – svih svojih 18 profesionalnih pobjeda ostvario je nokautom.
Na programu su još dvije borbe za međunarodne naslove. Slovenski borac Žiga Pečnik borit će se za pojas WAKO PRO EU u full contactu, dok će Žiga Zagoranski i Talijan Mattia Amatuzio odmjeriti snage za naslov WAKO PRO Mediteran u K-1 disciplini.
Više od borilačkog spektakla – sport s humanitarnim ciljem
Red Zone Fight nije zamišljen samo kao sportski događaj, već i kao projekt koji povezuje borilačke sportove, gospodarstvo i humanitarnu pomoć. Organizatori su osigurali početnih 10.000 eura za donacije, a polovica čiste dobiti događaja namijenjena je sportskim društvima i humanitarnim organizacijama, s posebnim naglaskom na lokalnu zajednicu.
Projekt podržava i nekadašnji svjetski boksački prvak Dejan Zavec, dok je ambasador događaja mariborski glazbenik Emkej. Cilj organizatora je pružiti priliku perspektivnim borcima, pomoći razvoju borilačkih sportova i stvoriti platformu koja će nastaviti rasti i u budućnosti.
Devet dvoboja, tri borbe za međunarodne pojaseve i večer u kojoj se sportska ambicija spaja s humanitarnom misijom: Red Zone Fight Night iz Maribora gledamo uživo u subotu od 19 sati na VOYO.