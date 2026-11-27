Red Zone Fight Night održava se u subotu, 28. studenoga, u mariborskoj dvorani Tabor, a cijelu večer gledamo uživo na VOYO od 19 sati. Na programu je devet dvoboja u boksu, K-1 i full contactu, uključujući tri borbe za međunarodne pojaseve.

Djelon Januzaj protiv Abela Pešuta u glavnoj borbi večeri

Najviše pozornosti privlači okršaj neporaženog slovenskog boksača Djelona Januzaja i hrvatskog nokautera Abela Pešuta. Njihov dvoboj u teškoj kategoriji, iznad 91 kilograma, odlučivat će o osvajanju pojasa IBO Continental. Januzaj pred domaćom publikom želi nastaviti pobjednički niz, dok Pešut u Maribor stiže s impresivnim podatkom – svih svojih 18 profesionalnih pobjeda ostvario je nokautom. Na programu su još dvije borbe za međunarodne naslove. Slovenski borac Žiga Pečnik borit će se za pojas WAKO PRO EU u full contactu, dok će Žiga Zagoranski i Talijan Mattia Amatuzio odmjeriti snage za naslov WAKO PRO Mediteran u K-1 disciplini.

Više od borilačkog spektakla – sport s humanitarnim ciljem