Šesti autobus" hrvatska je ratna drama u tri epizode, inspirirana stvarnim događajima iz Domovinskog rata i tragedijom Vukovara 1991. U središtu je misterij šestog autobusa kojim su, prema svjedočanstvima, ranjenici i branitelji odvezeni iz vukovarske bolnice prema nepoznatom odredištu. Seriju gledamo na VOYO.

Misterij šestog autobusa: Što se dogodilo s nestalim braniteljima?

Nakon pada Vukovara u studenome 1991. godine, iz vukovarske bolnice odvedeni su brojni ranjenici, civili i hrvatski branitelji. Njihova stradanja ostavila su dubok trag u hrvatskoj povijesti, a sudbine mnogih nestalih ni danas nisu rasvijetljene. Upravo je priča o misterioznom šestom autobusu središnji motiv serije. Dok su poznati događaji povezani s odvođenjem zarobljenika na Ovčaru, pitanje sudbine ljudi koji su se navodno nalazili u dodatnom autobusu otvara novu dimenziju ratne tragedije.

Potraga mlade novinarke otvara bolne rane prošlosti

Radnja serije Šesti autobus" odvija se 17 godina nakon pada Vukovara. Mlada američka novinarka Olivia, koju glumi Zala Đurić, dolazi u grad kako bi istražila nestanak vukovarskog branitelja poznatog pod nadimkom Dugi, kojeg tumači Živko Anočić. Dugi je povezan s prošlošću Olivijine majke, zbog čega njezina potraga dobiva osobnu dimenziju. Pokušavajući otkriti što mu se dogodilo, Olivia razgovara s ljudima koji su preživjeli rat i suočava se s traumama koje su i dalje prisutne među stanovnicima Vukovara. Njezino istraživanje otvara pitanja o posljednjim danima obrane grada, sudbini zarobljenika i događajima nakon njegova pada. Može li istina nakon toliko godina napokon izaći na vidjelo?

Svjedočanstva ratnih veterana i sjećanja koja ne blijede