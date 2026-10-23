Slučajna obitelj: glumci, radnja i broj epizoda
Slučajna obitelj hrvatska je dramsko-humoristična serija Nove TV koja prati Vitu, Korinu i Petra, troje stranaca koji zbog neobičnog spleta okolnosti počinju glumiti obitelj.
U glavnim su ulogama Filip Juričić kao Vito Haranga, Romina Tonković kao Korina Meštrov i Tit Emanuel Medvešek kao Petar Kiša. Serija se prikazuje od ponedjeljka do četvrtka u 21:30 na Novoj TV, a gledanje kanala Nove TV uživo dostupno je putem platforme Voyo.
Gdje smo sada: serija Slučajna obitelj
Slučajna obitelj počela se prikazivati na Novoj TV u rujnu 2026. godine. U središtu prve sezone nalaze se Vito, Korina i Petar, čiji pokušaj da se predstave kao obitelj dovodi do niza komplikacija.
Serija se prema rasporedu Nove TV prikazuje od ponedjeljka do četvrtka u 21:30.
Tko glumi u seriji Slučajna obitelj?
Glumačku postavu serije Slučajna obitelj čine poznata imena hrvatske glumačke scene i mlađi glumci. Glavne likove tumače Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Emanuel Medvešek, a u seriji se pojavljuju i Zlatan Zuhrić, Milan Štrljić, Dragan Despot, Katarina Baban i drugi.
Filip Juričić – Vito Haranga: odbjegli neženja koji se spletom okolnosti nađe u središtu priče o lažnoj obitelji.
Romina Tonković – Korina Meštrov: žena koja bježi od nasilnog partnera i pristaje s Vitom glumiti bračnu partnericu.
Tit Emanuel Medvešek – Petar Kiša: mladić koji bježi iz doma i postaje dio neobične obiteljske priče.
Milan Štrljić – Josip Haranga: Vitin otac, bivši policajac i bivši robijaš.
Katarina Baban – Milena Kutnjak: vlasnica kafića i Franina starija sestra.
Dragan Despot – Ante Glamuzina: Vitin djed i jedan od važnih članova obitelji Glamuzina.
Dijana Vidušin – Vlasta Lisac: članica obitelji Lisac, čiji su odnosi s drugim likovima važan dio radnje.
Stjepan Perić – Ivo Lisac: policajac i član obitelji Lisac.
Nebojša Rako – Bruno Bauer: Vitin najbolji prijatelj, snalažljiv, duhovit i sklon ljubavnim komplikacijama.
Lovro Juraga – Lovro Lisac: Vlastin sin i Tatjanin brat.
Dora Dimić Rakar – Tatjana Lisac: članica obitelji Lisac i Lovrina sestra.
Jasna Odorčić – Lovorka Glamuzina: Antina supruga i članica obitelji Glamuzina.
Ksenija Pajić – Slavica Lovrić: umirovljenica koja se doseljava u Jarugu tražeći mirniji život.
Nives Celzijus – Ljilja Mirković: Lanina prijateljica, poznata po osebujnom smislu za humor.
Zlatan Zuhrić – lik iz sporedne glumačke postave. Sara Stanić, Barbara Nola i Filip Detelić također su dio glumačke postave serije.
O čemu govori Slučajna obitelj?
Radnja počinje kada Vito pobjegne neposredno prije vjenčanja. Istodobno, Korina pokušava pobjeći od nasilnog partnera, dok Petar, mladić koji je odrastao u domu, traži izlaz iz vlastite situacije.
Njihovi se životi isprepliću, pa troje potpunih stranaca odlučuje glumiti sretnu obitelj kako bi se zaštitili od problema iz prošlosti. Vito i Korina predstavljaju se kao bračni par, a Petar kao njihov sin.
Plan koji bi trebao biti samo privremeno rješenje postupno postaje sve složeniji. Kako bi održali privid obiteljskog zajedništva, troje protagonista mora uskladiti različite karaktere, skrivati tajne i snalaziti se u odnosima s ljudima koji ih okružuju. Serija spaja obiteljske odnose, humor, ljubavne zaplete i elemente drame.
Gdje gledati Slučajnu obitelj?
Serija Slučajna obitelj prikazuje se na kanalu Nove TV od ponedjeljka do četvrtka u 21:30. Televizijski program Nove TV moguće je pratiti i putem platforme Voyo uživo.
Za gledanje na Voyo potrebno je:
Otvoriti Voyo.
Odabrati rubriku TV uživo.
Pokrenuti kanal Nove TV.
Program je moguće gledati na podržanim uređajima, uključujući pametne televizore, računala, mobitele i tablete. Za najtočniji termin emitiranja preporučuje se provjera aktualnog televizijskog rasporeda.
Glavne uloge tumače Filip Juričić kao Vito Haranga, Romina Tonković kao Korina Meštrov i Tit Emanuel Medvešek kao Petar Kiša. U ostalim ulogama pojavljuju se, među ostalima, Milan Štrljić, Katarina Baban, Dragan Despot, Dijana Vidušin, Stjepan Perić i Nebojša Rako.
Prema rasporedu Nove TV, serija se prikazuje od ponedjeljka do četvrtka u 21:30. Termin je preporučljivo provjeriti u aktualnom televizijskom rasporedu.
Serija se počela prikazivati 6. rujna 2026. godine. Konačan broj epizoda prve sezone treba potvrditi prema službenim podacima Nove TV.
Serija je hrvatska produkcija Real Grupe za Novu TV. Za preciznu informaciju o mjestima i lokacijama snimanja potrebno je provjeriti službene podatke produkcije jer mjesto radnje nije nužno isto što i lokacija snimanja.
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