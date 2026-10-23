Slučajna obitelj: glumci, radnja i broj epizoda

U glavnim su ulogama Filip Juričić kao Vito Haranga, Romina Tonković kao Korina Meštrov i Tit Emanuel Medvešek kao Petar Kiša. Serija se prikazuje od ponedjeljka do četvrtka u 21:30 na Novoj TV, a gledanje kanala Nove TV uživo dostupno je putem platforme Voyo.

Gdje smo sada: serija Slučajna obitelj

Slučajna obitelj počela se prikazivati na Novoj TV u rujnu 2026. godine. U središtu prve sezone nalaze se Vito, Korina i Petar, čiji pokušaj da se predstave kao obitelj dovodi do niza komplikacija. Serija se prema rasporedu Nove TV prikazuje od ponedjeljka do četvrtka u 21:30.

Tko glumi u seriji Slučajna obitelj?

Glumačku postavu serije Slučajna obitelj čine poznata imena hrvatske glumačke scene i mlađi glumci. Glavne likove tumače Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Emanuel Medvešek, a u seriji se pojavljuju i Zlatan Zuhrić, Milan Štrljić, Dragan Despot, Katarina Baban i drugi. Filip Juričić – Vito Haranga: odbjegli neženja koji se spletom okolnosti nađe u središtu priče o lažnoj obitelji. Romina Tonković – Korina Meštrov: žena koja bježi od nasilnog partnera i pristaje s Vitom glumiti bračnu partnericu. Tit Emanuel Medvešek – Petar Kiša: mladić koji bježi iz doma i postaje dio neobične obiteljske priče. Milan Štrljić – Josip Haranga: Vitin otac, bivši policajac i bivši robijaš. Katarina Baban – Milena Kutnjak: vlasnica kafića i Franina starija sestra. Dragan Despot – Ante Glamuzina: Vitin djed i jedan od važnih članova obitelji Glamuzina. Dijana Vidušin – Vlasta Lisac: članica obitelji Lisac, čiji su odnosi s drugim likovima važan dio radnje. Stjepan Perić – Ivo Lisac: policajac i član obitelji Lisac. Nebojša Rako – Bruno Bauer: Vitin najbolji prijatelj, snalažljiv, duhovit i sklon ljubavnim komplikacijama. Lovro Juraga – Lovro Lisac: Vlastin sin i Tatjanin brat. Dora Dimić Rakar – Tatjana Lisac: članica obitelji Lisac i Lovrina sestra. Jasna Odorčić – Lovorka Glamuzina: Antina supruga i članica obitelji Glamuzina. Ksenija Pajić – Slavica Lovrić: umirovljenica koja se doseljava u Jarugu tražeći mirniji život. Nives Celzijus – Ljilja Mirković: Lanina prijateljica, poznata po osebujnom smislu za humor. Zlatan Zuhrić – lik iz sporedne glumačke postave. Sara Stanić, Barbara Nola i Filip Detelić također su dio glumačke postave serije.

O čemu govori Slučajna obitelj?

Radnja počinje kada Vito pobjegne neposredno prije vjenčanja. Istodobno, Korina pokušava pobjeći od nasilnog partnera, dok Petar, mladić koji je odrastao u domu, traži izlaz iz vlastite situacije. Njihovi se životi isprepliću, pa troje potpunih stranaca odlučuje glumiti sretnu obitelj kako bi se zaštitili od problema iz prošlosti. Vito i Korina predstavljaju se kao bračni par, a Petar kao njihov sin. Plan koji bi trebao biti samo privremeno rješenje postupno postaje sve složeniji. Kako bi održali privid obiteljskog zajedništva, troje protagonista mora uskladiti različite karaktere, skrivati tajne i snalaziti se u odnosima s ljudima koji ih okružuju. Serija spaja obiteljske odnose, humor, ljubavne zaplete i elemente drame.

Gdje gledati Slučajnu obitelj?

Serija Slučajna obitelj prikazuje se na kanalu Nove TV od ponedjeljka do četvrtka u 21:30. Televizijski program Nove TV moguće je pratiti i putem platforme Voyo uživo. Za gledanje na Voyo potrebno je: Otvoriti Voyo. Odabrati rubriku TV uživo. Pokrenuti kanal Nove TV. Program je moguće gledati na podržanim uređajima, uključujući pametne televizore, računala, mobitele i tablete. Za najtočniji termin emitiranja preporučuje se provjera aktualnog televizijskog rasporeda.