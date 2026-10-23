Što je KSW i gdje gledamo borbe najveće poljske MMA organizacije
KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) poljska je organizacija mješovitih borilačkih vještina (MMA), osnovana 2004. godine.
Poznata je po velikim borilačkim priredbama, a među njezinim bivšim prvacima je i hrvatski borac Roberto Soldić.
Što je KSW i kako je nastao?
KSW su 2004. godine osnovali Maciej Kawulski i Martin Lewandowski. Prva priredba održana je u varšavskom hotelu Marriott, a organizacija se postupno razvila u jedno od najpoznatijih imena europskog MMA-a.
U prvim godinama borbe su se održavale u boksačkom ringu. Velika promjena dogodila se na priredbi KSW 27: Cage Time, održanoj 17. svibnja 2014. u Ergo Areni u Gdanjsku. Tada je tradicionalni ring zamijenjen kavezom, koji je postao prepoznatljivo obilježje organizacije.
KSW je s vremenom počeo organizirati priredbe izvan Poljske, šireći se na druga europska tržišta, među kojima su Hrvatska, Irska i Češka. Organizacija je poznata po kombinaciji profesionalnih MMA borbi, velikih produkcijskih izvedbi i promocije boraca koji postaju zvijezde na regionalnoj i međunarodnoj sceni.
Jedan od najpoznatijih događaja bio je KSW 39: Colosseum, održan 27. svibnja 2017. na Nacionalnom stadionu PGE Narodowy u Varšavi. Prema službenim podacima organizacije, za priredbu je prodano 57.766 ulaznica, što je bio izniman rezultat za MMA događaj u Europi.
Pravila borbe u KSW-u
KSW organizira profesionalne borbe prema pravilima MMA-a. Borci kombiniraju udarce rukama i nogama, hrvanje, rušenja i tehnike prisiljavanja protivnika na predaju.
Standardna borba koja nije za naslov prvaka traje tri runde po pet minuta, s jednominutnim odmorom između rundi. Borbe za naslov u pravilu traju pet rundi po pet minuta, odnosno ukupno do 25 minuta borbenog vremena.
Pobjeda se može ostvariti na nekoliko načina:
Nokautom (KO) – kada udarac onemogući protivnika da nastavi borbu.
Tehničkim nokautom (TKO) – kada sudac, liječnik ili kut borca zaustavi borbu radi zaštite natjecatelja.
Predajom – kada borac tapkanjem ili verbalno signalizira da ne može nastaviti.
Odlukom sudaca – kada borba završi bez nokauta ili predaje, a suci boduju runde.
Suci koriste sustav bodovanja 10–9: pobjednik runde u pravilu dobiva deset bodova, a poraženi devet ili manje, ovisno o tijeku borbe. Pri procjeni se uzimaju u obzir učinkoviti udarci, hrvanje, pokušaji završetka borbe i kontrola prostora.
Pravila zabranjuju opasne postupke poput ubadanja prstima u oči, ugriza, udaraca u zatiljak i kralježnicu, napada na prepone te udaraca nogom ili koljenom u glavu protivnika koji je na tlu. Kršenje pravila može dovesti do upozorenja, oduzimanja bodova ili diskvalifikacije. Točan popis zabranjenih postupaka definiran je službenim pravilima KSW-a.
Najveće zvijezde KSW-a
KSW je izgradio reputaciju i zahvaljujući borcima koji su svojim nastupima privukli publiku izvan Poljske.
Mamed Khalidov jedna je od najvećih legendi organizacije. Poznat je po nepredvidivom stilu, kreativnim tehnikama i dugogodišnjim nastupima na najvišoj razini.
Mariusz Pudzianowski, bivši višestruki svjetski prvak u natjecanjima snažnih ljudi, prešao je u MMA i svojim dolaskom privukao velik broj novih gledatelja. Njegova fizička snaga i popularnost učinile su ga jednim od zaštitnih lica KSW-a.
Među važnim imenima nalazi se i Roberto Soldić, hrvatski borac koji je osvojio naslov prvaka u velter kategoriji, a zatim i naslov u srednjoj kategoriji. Njegove pobjede nokautom i nastupi protiv istaknutih protivnika učvrstili su njegov status jedne od najvećih hrvatskih MMA zvijezda.
Hrvati u KSW-u: Roberto Soldić i priredba u Zagrebu
Za hrvatsku publiku KSW je posebno zanimljiv zbog nastupa domaćih boraca, a najpoznatije ime koje se povezuje s organizacijom jest Roberto Soldić, poznat pod nadimkom Robocop.
Soldić je u KSW stigao 2017. godine. U svom ranom nastupu za organizaciju osvojio je naslov velter kategorije pobjedom nad Borysom Makowskim na priredbi KSW 41. Nakon što je izgubio pojas od Dricusa du Plessisa, vratio ga je pobjedom u revanšu. Potom je nastavio nizati pobjede i braniti naslov.
U prosincu 2021. Soldić je pobijedio Mameda Khalidova nokautom na KSW-u 65 i osvojio i naslov srednje kategorije, postavši prvak dviju težinskih kategorija.
KSW je održao i priredbu u Hrvatskoj. KSW 51 održan je 9. studenoga 2019. u Areni Zagreb. Na programu su bili domaći i međunarodni borci, a događaj je bio važan trenutak za promociju MMA-a na hrvatskom tržištu.
KSW i FNC: koja je razlika?
KSW i FNC dvije su organizacije koje imaju važnu ulogu u europskoj MMA sceni, ali se razlikuju po podrijetlu i tržišnom fokusu.
KSW je poljska organizacija s dugom poviješću velikih priredbi i snažnom produkcijom. Tijekom godina privukao je međunarodne borce i organizirao događaje u više europskih država.
FNC, odnosno Fight Nation Championship, regionalna je organizacija koja posebno prati MMA scenu jugoistočne Europe. U njezinim se priredbama često ističu borci iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Za hrvatske gledatelje obje su organizacije zanimljive zbog domaćih boraca, regionalnih rivalstava i međunarodnih mečeva. KSW je važan dio europske povijesti MMA-a, dok FNC ima izraženiji regionalni identitet i fokus na borilačku scenu Balkana, što se vidi i po FNC-u 34 u Skoplju.
Gdje gledati KSW u Hrvatskoj?
Prava na dostupnost KSW priredbi u Hrvatskoj osigurala je Nova TV. Uključujući prijenos uživo i arhivske sadržaje.
Za gledanje doagađaja putem platforme Voyo potrebno je pogledati raspored i dostupnost događaja na Novoj TV te u terminu događaja gledati uživo na kanalu Nove TV.
Prava na dostupnost KSW priredbi u Hrvatskoj osigurala je Nova TV. Uključujući prijenos uživo i arhivske sadržaje. Za gledanje doagađaja putem platforme Voyo potrebno je pogledati raspored i dostupnost događaja na Novoj TV te u terminu događaja gledati uživo na kanalu Nove TV.
Datum sljedeće priredbe treba provjeriti na službenoj stranici KSW-a, gdje organizacija objavljuje buduće događaje i raspored borbi.
Standardna borba traje tri runde po pet minuta, uz jednominutne odmore. Borbe za naslov prvaka u pravilu traju pet rundi po pet minuta.
KSW ima zasebne prvake u različitim težinskim kategorijama. Aktualne nositelje pojaseva potrebno je provjeriti na službenoj stranici organizacije jer se naslovi mijenjaju nakon borbi i odluka o statusu prvaka.
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