Deveta sezona Temptation Islanda Španjolska, s voditeljicom Sandrom Barnedom, donijela je neke od najdramatičnijih scena u povijesti formata, od ceremonija suočavanja do preokreta nakon završetka eksperimenta. Izdvojili smo trenutke o kojima se najviše pričalo, a cijelu sezonu gledamo na VOYO.

Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se kada je jedna natjecateljica gledala snimke partnera. Povrijeđena onime što je vidjela, u naletu bijesa bacila je tablet prema vatri. Ni njezin partner nije uspio ostati miran nakon što ju je vidio s drugim – pokušao je prijeći u njezinu vilu kako bi se suočio s njom, zbog čega je morala intervenirati produkcija.

Napetost je dosegnula vrhunac i tijekom sukoba Almudene i tentatorke Cristine, kada je voditeljica Sandra Barneda odlučila napustiti ceremoniju suočavanja.