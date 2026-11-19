Temptation Island Španjolska, 9. sezona: najveći kaos i preokreti
Tablet u vatri, sukob Almudene i tentatorke Cristine i trudnoća nakon showa: scene iz 9. sezone Temptation Islanda Španjolska o kojima se najviše pričalo.
Deveta sezona Temptation Islanda Španjolska, s voditeljicom Sandrom Barnedom, donijela je neke od najdramatičnijih scena u povijesti formata, od ceremonija suočavanja do preokreta nakon završetka eksperimenta. Izdvojili smo trenutke o kojima se najviše pričalo, a cijelu sezonu gledamo na VOYO.
Tablet u vatri i pokušaj bijega iz vile
Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se kada je jedna natjecateljica gledala snimke partnera. Povrijeđena onime što je vidjela, u naletu bijesa bacila je tablet prema vatri. Ni njezin partner nije uspio ostati miran nakon što ju je vidio s drugim – pokušao je prijeći u njezinu vilu kako bi se suočio s njom, zbog čega je morala intervenirati produkcija.
Napetost je dosegnula vrhunac i tijekom sukoba Almudene i tentatorke Cristine, kada je voditeljica Sandra Barneda odlučila napustiti ceremoniju suočavanja.
Trudnoća, ljubavni trokuti i iznenađenja nakon showa
Sezonu je obilježilo i neočekivano otkriće da je jedna natjecateljica trudna nakon što su ona i drugi natjecatelj napustili eksperiment. Ipak, vijest nije značila i sretan završetak njihove ljubavne priče.
Drama se nastavila i četiri mjeseca nakon snimanja, na posebnom okupljanju sudionika. Tada je postalo jasno da se neke veze nisu oporavile, dok su drugi pokušali krenuti ispočetka. Jer na Temptation Islandu posljednja riječ često ne dolazi na završnoj ceremoniji!
Cijelu devetu sezonu Temptation Islanda Španjolska gledamo na VOYO.