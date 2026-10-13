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VOYO donosi bogat program horora i trilera za ljubitelje žanra

Voyo
13.10.2026

Ljubiteljima strave na raspolaganju su brojni naslovi, od kultnih franšiza poput Vriska pa sve do novih serijala koji istražuju granice nadnaravnog i psihološkog trilera.

Od psihološkog horora do krvavog slashera

Ako vas privlače psihološke igre i pomicanje granice između stvarnosti i noćne more, na popisu su Supstanca, Smiješak, Barbarin i Siroče: Prvo ubojstvo. Ljubitelji klasičnih horor obračuna mogu odabrati Vrisak i Vrisak 6, dok Mjesto tišine i njegov nastavak, Mjesto tišine 2 napetost grade na tišini u kojoj i najmanji zvuk može značiti opasnost.

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Za ljubitelje nadnaravnog tu su Zla smrt 2, Posvećenje i Demon, a oni koji više vole mračne svjetove i akciju mogu posegnuti za filmovima Underworld i Underworld: Evolucija.

Horor serije i manje poznate jezive priče

Filmski maraton možete nastaviti serijama Crna svadba, Deca zla i Pasjača, kao i naslovima Moja smrt, Čovjek bez lica, Polje straha, Jedite lokalno i The Hunted. Tako se na jednom mjestu susreću kriminalistička napetost, nadnaravne prijetnje i priče koje se poigravaju ljudskim strahovima.

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Bilo da birate poznati horor klasik ili naslov koji tek trebate otkriti, Mjesec strave na VOYO prilika je za filmske večeri uz jezu, misterije i neočekivane obrate. Odaberite svoj sljedeći horor i pripremite se za dozu straha.

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