Travelator" je akcijska drama redatelja Dušana Milića u kojoj Nikola Rakočević glumi Slovenca, tinejdžera i strastvenog igrača videoigara koji zarađuje kao plaćeni ubojica. Novi zadatak vodi ga iz izbjegličkog naselja u Srbiji do Las Vegasa, a film gledamo na VOYO.

Kao izbjeglica rođen u Sloveniji, posjeduje putovnicu za ulazak u SAD bez vize, pa dobiva zadatak otputovati u Las Vegas i likvidirati zaštićenog svjedoka.

Putovanje ga vodi iz sivila izbjegličkog naselja u Srbiji u svijet neonskih svjetala, raskoši i poroka. No ono što na početku izgleda poput još jedne misije postupno se pretvara u puno složenije suočavanje sa stvarnošću, nasiljem i vlastitim životom.