Travelator: film o mladom plaćenom ubojici na putu za Las Vegas
Nikola Rakočević kao tinejdžer i plaćeni ubojica kojeg zadatak vodi iz Srbije u Las Vegas. Akcijska drama Dušana Milića.
Travelator" je akcijska drama redatelja Dušana Milića u kojoj Nikola Rakočević glumi Slovenca, tinejdžera i strastvenog igrača videoigara koji zarađuje kao plaćeni ubojica. Novi zadatak vodi ga iz izbjegličkog naselja u Srbiji do Las Vegasa, a film gledamo na VOYO.
Misija iz koje možda nema povratka
Kao izbjeglica rođen u Sloveniji, posjeduje putovnicu za ulazak u SAD bez vize, pa dobiva zadatak otputovati u Las Vegas i likvidirati zaštićenog svjedoka.
Putovanje ga vodi iz sivila izbjegličkog naselja u Srbiji u svijet neonskih svjetala, raskoši i poroka. No ono što na početku izgleda poput još jedne misije postupno se pretvara u puno složenije suočavanje sa stvarnošću, nasiljem i vlastitim životom.
Akcijska drama s Nikolom Rakočevićem
Uz Nikolu Rakočevića, u filmu glume Boris Isaković, Khetanya Henderson, Branka Šelić i Slavko Labović. Redatelj Dušan Milić kroz priču o mladiću izgubljenom između virtualnog svijeta i stvarnosti otvara pitanja otuđenosti, nasilja i društva koje pojedinca može gurnuti na put bez povratka.
Travelator" spaja akciju, kriminalističke elemente i dramu, od beogradskih ulica do Las Vegasa, a film gledamo na VOYO.