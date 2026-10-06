Argentina – Benin uživo na VOYO: Messi večeras igra posljednju utakmicu za reprezentaciju

Argentina – Benin: posljednji ples Lionela Messija

Ovo nije samo još jedna utakmica. Argentina – Benin bit će posebna večer za kapetana svjetskih prvaka i igrača koji je obilježio jednu cijelu nogometnu eru. Nakon brojnih velikih utakmica, trofeja, suza i nezaboravnih trenutaka, Messi će još jednom pred argentinskom publikom predvoditi svoju reprezentaciju.

Messi FOTO: Voyo

Od prvih nastupa za Argentinu do osvajanja Copa Américe i Svjetskog prvenstva, Messijev reprezentativni put imao je gotovo sve – velike pobjede, bolne poraze i dugo čekanje na trofej koji je nedostajao. Zato će utakmica protiv Benina za mnoge biti puno više od rezultata na semaforu. Argentina – Benin uživo gledajte na VOYO, na kanalu ZonaSport, od 00:45.

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