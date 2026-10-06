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Argentina – Benin uživo na VOYO: Messi večeras igra posljednju utakmicu za reprezentaciju

Voyo
06.10.2026

Argentina – Benin možete gledati uživo na platformi VOYO, na kanalu ZonaSport, od 00:45. Noćas će nogometni svijet imati priliku ispratiti jednu veliku reprezentativnu priču – Lionel Messi posljednji će put istrčati u dresu Argentine pred domaćim navijačima.

Argentina – Benin: posljednji ples Lionela Messija

Ovo nije samo još jedna utakmica. Argentina – Benin bit će posebna večer za kapetana svjetskih prvaka i igrača koji je obilježio jednu cijelu nogometnu eru. Nakon brojnih velikih utakmica, trofeja, suza i nezaboravnih trenutaka, Messi će još jednom pred argentinskom publikom predvoditi svoju reprezentaciju.

Messi
Messi
FOTO: Voyo

Od prvih nastupa za Argentinu do osvajanja Copa Américe i Svjetskog prvenstva, Messijev reprezentativni put imao je gotovo sve – velike pobjede, bolne poraze i dugo čekanje na trofej koji je nedostajao. Zato će utakmica protiv Benina za mnoge biti puno više od rezultata na semaforu.

Argentina – Benin uživo gledajte na VOYO, na kanalu ZonaSport, od 00:45.

Messi priču možete nastaviti gledati i na VOYO

Ako vam nakon utakmice bude premalo Messija – na VOYO možete pronaći i dokumentarni sadržaj posvećen jednom od najvećih nogometaša svih vremena. Platforma u svojoj sportskoj ponudi ima i kategoriju Sportskih dokumentaraca, pa je ovo idealna prilika da se nakon posljednjeg reprezentativnog nastupa vratite na trenutke koji su obilježili Messijevu karijeru.

Jer neke nogometne priče ne završavaju posljednjim zviždukom. One se nastavljaju kroz snimke, fotografije i utakmice koje se pamte godinama.

Argentina – Benin, uživo na VOYO na kanalu ZonaSport od 00:45. A nakon utakmice – još jedna prilika da se prisjetite zašto je Lionel Messi ostavio tako dubok trag u nogometu.

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