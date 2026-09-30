Diddy: Sve pred našim očima – priča o moći, slavi i kontroverzama

Jedna od najpoznatijih figura hip-hop industrije izgradio je glazbeni imperij Bad Boy Records i desetljećima bio dio svjetske scene. Dokumentarac se, međutim, fokusira i na kontroverze koje su tijekom godina pratile njegovu javnu sliku.

Dokumentarac se vraća na početke Combsove karijere i razvoj Bad Boy Recordsa, izdavačke kuće koja je imala važnu ulogu u njegovom usponu unutar glazbene industrije. Kroz arhivske snimke, razgovore i svjedočanstva ljudi koji su ga poznavali, Diddy: Sve pred našim očima prikazuje kako je izgrađen njegov poslovni i društveni utjecaj.

U drugom dijelu priče fokus se pomiče prema optužbama i pitanjima koja su godinama pratila Combsa. Dokumentarac razgovara s ljudima iz njegova okruženja i istražuje kako su slava, novac i utjecaj mogli pridonijeti tome da ozbiljne tvrdnje dugo ostanu izvan šireg fokusa javnosti. Film pritom donosi perspektive i svjedočanstva, a navode predstavlja kao optužbe, a ne kao utvrđene činjenice.

Diddy: Sve pred našim očima tako povezuje priču o glazbenom uspjehu s pitanjima moći, šutnje i odgovornosti. Ako volite true crime dokumentarce, dokumentarce o slavnim osobama i priče iz glazbene industrije, ovaj sadržaj donosi pogled iza javne slike jednog od najpoznatijih hip-hop mogula. Gledaj na Voyo od 26.10.