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FNC 34 Skopje donosi borbu za titulu i veliki MMA spektakl

Voyo
30.09.2026

FNC 34 Skopje donosi novu priredbu Fight Nation Championshipa i povijesni izlazak organizacije pred makedonsku publiku.

Veliki MMA događaj održava se 24. listopada 2026. u Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju, a u središtu večeri nalazi se borba za naslov prvaka lake kategorije.

Eskiev protiv Bojkovića za FNC titulu

U glavnoj borbi Lom-Ali Eskiev brani naslov protiv srpskog borca Marka Bojkovića. Borba za pojas jedan je od ključnih trenutaka večeri, a pažnja će biti usmjerena na to kako će se dvojica boraca suprotstaviti u kavezu.

FNC 34 pritom nije samo glavna borba. Program donosi niz dodatnih MMA okršaja i boraca iz regionalne scene.

Tko još nastupa na FNC 34?

Na fight cardu nalaze se, među ostalima, Khanbulat Irisbiev i Antonio Budimir, kao i Nemanja Nikolić i Jivko Stoimenov. Time FNC 34 Skopje donosi cjelovečernji borilački program, a ne samo jednu glavnu atrakciju.

Ljubitelji MMA-a moći će pratiti FNC 34 na VOYO, uz fokus na borbu za naslov lake kategorije i ostale okršaje iz programa. Skoplje tako postaje nova destinacija FNC-a, a događaj predstavlja važan nastavak širenja regionalne MMA scene.

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