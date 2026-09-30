FNC 34 Skopje donosi borbu za titulu i veliki MMA spektakl

Veliki MMA događaj održava se 24. listopada 2026. u Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju, a u središtu večeri nalazi se borba za naslov prvaka lake kategorije.

U glavnoj borbi Lom-Ali Eskiev brani naslov protiv srpskog borca Marka Bojkovića. Borba za pojas jedan je od ključnih trenutaka večeri, a pažnja će biti usmjerena na to kako će se dvojica boraca suprotstaviti u kavezu.

FNC 34 pritom nije samo glavna borba. Program donosi niz dodatnih MMA okršaja i boraca iz regionalne scene.