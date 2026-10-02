Gdje gledati Hrvatska – Engleska? Utakmica Lige nacija uživo na kanalu Nove TV na VOYO

Za sve koji se pitaju gdje gledati Hrvatska – Engleska, odgovor je platforme VOYO. Utakmica se emitira na kanalu Nova TV, a putem platforme VOYO možete pratiti prijenos uživo. Susret se igra na riječkoj Rujevici, gdje Hrvatsku očekuje novi izazov u Ligi nacija.

Dvoboj protiv Engleske jedan je od susreta koji privlače posebnu pažnju, a domaći teren dodatno će podići atmosferu. Hrvatska će tražiti važne bodove u nastavku natjecanja, dok Englesku očekuje gostovanje pred hrvatskom publikom.