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Gdje gledati Hrvatska – Engleska? Utakmica Lige nacija uživo na kanalu Nove TV na VOYO

Voyo
02.10.2026

Hrvatska – Engleska u Ligi nacija može se gledati uživo na platformi VOYO, na kanalu Nova TV. Veliki nogometni dvoboj na rasporedu je u subotu, 3. listopada, a prijenos počinje u 18 sati. Ljubitelji Vatrenih tako utakmicu mogu pratiti uživo putem VOYO platforme, gdje je dostupan prijenos programa Nove TV.

Hrvatska – Engleska uživo na VOYO-u i Novoj TV

Za sve koji se pitaju gdje gledati Hrvatska – Engleska, odgovor je platforme VOYO. Utakmica se emitira na kanalu Nova TV, a putem platforme VOYO možete pratiti prijenos uživo. Susret se igra na riječkoj Rujevici, gdje Hrvatsku očekuje novi izazov u Ligi nacija.

Dvoboj protiv Engleske jedan je od susreta koji privlače posebnu pažnju, a domaći teren dodatno će podići atmosferu. Hrvatska će tražiti važne bodove u nastavku natjecanja, dok Englesku očekuje gostovanje pred hrvatskom publikom.

Kada igra Hrvatska protiv Engleske?

Utakmica Hrvatska – Engleska igra se u subotu, 3. listopada 2026., a početak susreta je u 18:00 sati. Prijenos je dostupan uživo na Novoj TV putem platforme VOYO od 17:10 gdje se uključujemo u uvodnu emisiju prije utakmice, pa gledatelji ne moraju propustiti niti jednu minutu prijenosa.

Ako tražite informaciju gdje gledati Hrvatska – Engleska uživo, utakmicu pronađite na platformi Voyo, na kanalu Nova TV. Platforma omogućuje praćenje prijenosa uživo, a susret možete pratiti od početka do kraja.

Hrvatska – Engleska: subota, 3. listopada 2026. u 18:00

Gdje gledati: VOYO – kanal Nova TV, uživo

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