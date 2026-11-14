Hrvatska – Češka u Ligi nacija: Vatreni u nedjelju igraju posljednju utakmicu skupine
Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju, 15. studenoga, od 20:45 sati igra protiv Češke posljednju utakmicu grupne faze UEFA-ine Lige nacija.
Vatreni će pred domaćom publikom na osječkoj Opus Areni tražiti pozitivan završetak natjecanja u skupini A3, a navijači će susret moći pratiti uživo na Novoj TV putem platforme Voyo.
Vatreni žele zaključiti grupnu fazu pobjedom
Nakon zahtjevnih susreta protiv Španjolske i Engleske, Hrvatsku čeka novi izazov protiv reprezentacije Češke. Bit će to drugi međusobni ogled ovih reprezentacija u aktualnom izdanju Lige nacija, nakon što su Vatreni slavili u prvom susretu u Pragu. Sada će pred svojim navijačima pokušati još jednom pokazati kvalitetu i natjecanje zaključiti dobrim rezultatom.
Posljednje kolo uvijek donosi dodatnu neizvjesnost jer se odlučuje konačan poredak u skupini. Hrvatski reprezentativci zato će imati dodatni motiv pred domaćim navijačima, a podrška s tribina Opus Arene mogla bi biti važan vjetar u leđa.
Gdje gledati Hrvatska – Češka?
Nogometni spektakl iz Osijeka počinje u nedjelju, 15. studenoga, u 20:45 sati. Prijenos utakmice osiguran je na Novoj TV, a susret možete gledati i putem platforme Voyo. Pripremite se za večer reprezentativnog nogometa i budite uz Vatrene u posljednjem izazovu grupne faze Lige nacija.
Hrvatska – Češka, nedjelja, 15. studenoga u 20:45, uživo na kanalu Nove TV na platformi Voyo!