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Hrvatska – Španjolska uživo na VOYO na kanalu Nove TV: Vatreni traže odgovor pred Poljudom

Voyo
05.10.2026

Hrvatska i Španjolska igraju u utorak, 6. listopada, od 20:45 na Poljudu, a utakmicu možete gledati uživo na kanalu Nove TV na platformi VOYO. Vatrene čeka četvrto kolo Lige nacija, a nakon turbulentnog početka reprezentativnog ciklusa teško je zamisliti bolju pozornicu za reakciju od Poljuda.

Hrvatska – Španjolska: novi sudar velikih rivala

Hrvatska i Španjolska već su se sastale u ovom izdanju Lige nacija, a Španjolska je u Sevilli slavila 4:1. Sada je red na uzvrat u Splitu. Španjolci u Hrvatsku stižu s maksimalnim učinkom nakon prva tri kola, dok Vatreni traže važne bodove i povratak dobrog osjećaja nakon teškog poraza od Engleske.

Bit će to utakmica u kojoj se neće igrati samo za bodove. Nakon 0:7 protiv Engleske u Rijeci, hrvatska reprezentacija ima priliku pokazati karakter upravo protiv aktualnog svjetskog prvaka. Poljud bi pritom mogao biti savršena kulisa za večer u kojoj se od Vatrenih očekuje puno više energije, hrabrosti i nogometnog inata.

Gdje gledati Hrvatska – Španjolska?

Ako tražite gdje gledati Hrvatska – Španjolska, odgovor je jednostavan: prijenos je uživo na kanalu Nove TV, a utakmicu možete pratiti i online na VOYO. Susret počinje u 20:45, dok se program vezan uz utakmicu na VOYO otvara u 2000 sati.

Hrvatska – Španjolska uživo na VOYO na kanalu Nove TV – utorak, 6.10., od 20:45.

Poljud je spreman, Španjolska dolazi, a Vatrenima ostaje pokazati da se nakon loše večeri može odgovoriti upravo onako kako velike reprezentacije trebaju – na terenu.

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