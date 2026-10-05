Hrvatska – Španjolska uživo na VOYO na kanalu Nove TV: Vatreni traže odgovor pred Poljudom

Hrvatska i Španjolska već su se sastale u ovom izdanju Lige nacija, a Španjolska je u Sevilli slavila 4:1. Sada je red na uzvrat u Splitu. Španjolci u Hrvatsku stižu s maksimalnim učinkom nakon prva tri kola, dok Vatreni traže važne bodove i povratak dobrog osjećaja nakon teškog poraza od Engleske.

Bit će to utakmica u kojoj se neće igrati samo za bodove. Nakon 0:7 protiv Engleske u Rijeci, hrvatska reprezentacija ima priliku pokazati karakter upravo protiv aktualnog svjetskog prvaka. Poljud bi pritom mogao biti savršena kulisa za večer u kojoj se od Vatrenih očekuje puno više energije, hrabrosti i nogometnog inata.