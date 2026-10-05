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Liga Portugal Betclic: Braga – Sporting CP uživo na VOYO-u

Voyo
05.10.2026

Ljubitelji portugalskog nogometa ovog vikenda mogu pratiti uzbudljive dvoboje Liga Portugal Betclic lige uživo na VOYO-u. U središtu pažnje je susret Braga – Sporting CP, koji je na rasporedu u petak, 9. listopada, dok dan kasnije slijedi dvoboj Marítimo – FC Porto.

Braga – Sporting CP: veliki derbi 8. kola

Braga – Sporting CP gledajte uživo u petak, 9.10., od 21:15 na Voyo. Utakmica se igra na stadionu Municipal de Braga i dio je 8. kola portugalskog prvenstva. Službeni raspored Liga Portugal Betclic potvrđuje da se susret igra u petak navečer, a riječ je o dvoboju momčadi koje žele ostati u vrhu prvenstvene ljestvice.

Sporting CP u susret ulazi nakon zanimljivog početka sezone, dok Braga na domaćem terenu traži važnu pobjedu protiv jednog od portugalskih velikana. Utakmica tako donosi zanimljiv spoj borbe za bodove, domaćeg terena i kvalitete momčadi.

Marítimo – FC Porto uživo u subotu

Portugalski nogomet nastavlja se i u subotu. Marítimo – FC Porto gledajte uživo u subotu, 10.10., od 19:00 na Voyo. Susret 8. kola igra se na Madeiri, a FC Porto u utakmicu ulazi kao jedna od vodećih momčadi prvenstva.

Oba susreta idealna su prilika za pratiti najzanimljivija događanja iz Liga Portugal Betclic lige tijekom nogometnog vikenda. Uz Braga – Sporting CP u petak i Marítimo – FC Porto u subotu, portugalski nogomet donosi dva atraktivna okršaja koja možete pratiti uživo na Voyo.

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