Liga Portugal Betclic: Braga – Sporting CP uživo na VOYO-u
Ljubitelji portugalskog nogometa ovog vikenda mogu pratiti uzbudljive dvoboje Liga Portugal Betclic lige uživo na VOYO-u. U središtu pažnje je susret Braga – Sporting CP, koji je na rasporedu u petak, 9. listopada, dok dan kasnije slijedi dvoboj Marítimo – FC Porto.
Braga – Sporting CP: veliki derbi 8. kola
Braga – Sporting CP gledajte uživo u petak, 9.10., od 21:15 na Voyo. Utakmica se igra na stadionu Municipal de Braga i dio je 8. kola portugalskog prvenstva. Službeni raspored Liga Portugal Betclic potvrđuje da se susret igra u petak navečer, a riječ je o dvoboju momčadi koje žele ostati u vrhu prvenstvene ljestvice.
Sporting CP u susret ulazi nakon zanimljivog početka sezone, dok Braga na domaćem terenu traži važnu pobjedu protiv jednog od portugalskih velikana. Utakmica tako donosi zanimljiv spoj borbe za bodove, domaćeg terena i kvalitete momčadi.
Marítimo – FC Porto uživo u subotu
Portugalski nogomet nastavlja se i u subotu. Marítimo – FC Porto gledajte uživo u subotu, 10.10., od 19:00 na Voyo. Susret 8. kola igra se na Madeiri, a FC Porto u utakmicu ulazi kao jedna od vodećih momčadi prvenstva.
Oba susreta idealna su prilika za pratiti najzanimljivija događanja iz Liga Portugal Betclic lige tijekom nogometnog vikenda. Uz Braga – Sporting CP u petak i Marítimo – FC Porto u subotu, portugalski nogomet donosi dva atraktivna okršaja koja možete pratiti uživo na Voyo.