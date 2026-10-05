Liga Portugal Betclic: Braga – Sporting CP uživo na VOYO-u

Braga – Sporting CP gledajte uživo u petak, 9.10., od 21:15 na Voyo. Utakmica se igra na stadionu Municipal de Braga i dio je 8. kola portugalskog prvenstva. Službeni raspored Liga Portugal Betclic potvrđuje da se susret igra u petak navečer, a riječ je o dvoboju momčadi koje žele ostati u vrhu prvenstvene ljestvice.

Sporting CP u susret ulazi nakon zanimljivog početka sezone, dok Braga na domaćem terenu traži važnu pobjedu protiv jednog od portugalskih velikana. Utakmica tako donosi zanimljiv spoj borbe za bodove, domaćeg terena i kvalitete momčadi.