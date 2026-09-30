Profesor: priča o usponu čovjeka koji želi zavladati podzemljem

Priča prati čovjeka koji se postupno uspinje kroz hijerarhiju kriminalnog podzemlja, dok ambicija, nasilje i želja za kontrolom oblikuju njegov put. Serija donosi atmosferu talijanskog kriminalističkog žanra, uz naglasak na likove, njihove odnose i posljedice odluka koje donose.

U središtu radnje nalazi se uspon glavnog protagonista kroz svijet organiziranog kriminala. Kako njegova moć raste, povećavaju se i sukobi s protivnicima, ali i pritisak ljudi koji ga okružuju. Il camorrista pritom prikazuje kako borba za utjecaj mijenja odnose među kriminalnim skupinama i pojedincima koji pokušavaju pronaći svoje mjesto unutar opasnog sustava.

Serija posebnu pažnju posvećuje atmosferi kriminalnog miljea, hijerarhiji i odnosima koji se stvaraju oko moći. Savezništva se mogu brzo promijeniti, a odluke imaju posljedice koje se osjećaju kroz cijelu priču. Upravo kombinacija kriminala, osobnih interesa i borbe za kontrolu čini Il camorrista sadržajem za ljubitelje talijanskih mafijaških serija.

Ako volite kriminalističke drame, priče o mafiji i serije koje istražuju uspon moćnih kriminalnih figura, 'Profesor' donosi intrigantan pogled u svijet u kojem povjerenje ima visoku cijenu. Gledajte na Voyo od 5.10.