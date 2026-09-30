Ru: turska serija o ljubavi koja pomiče granice

Glavni likovi su Reyan i Uzer, između kojih postoji dvadeset godina razlike. Njihov susret u malom egejskom gradiću pokreće odnos koji će ih suočiti s osobnim dvojbama, reakcijama okoline i obiteljskim odnosima.

Serija Ru istražuje kako različite generacije doživljavaju ljubav, očekivanja i životne izbore. Reyan i Uzer pokušavaju pronaći prostor za vlastitu sreću, dok istodobno moraju razmišljati o tome kako će njihov odnos utjecati na ljude oko njih.

Upravo razlika u godinama postaje važan element priče. Njihov odnos nije izoliran od svijeta koji ih okružuje, pa serija kroz njihove odluke otvara pitanja o društvenim očekivanjima, obitelji i osobnoj slobodi.