Spartan World Championship Hvar 2026: 100M spektakl uživo na VOYO

Spartan World Championship ponovno stiže na Hvar, a ovogodišnje izdanje održava se od 8. do 11. listopada. U središtu programa su Spartan 100M World Championship i Sprint 5K World Championship, uz Beast, Super, Kids Race i druge utrke.

Posebnu pažnju privlači upravo 100M format. Riječ je o kratkoj i eksplozivnoj utrci sa 12 prepreka, u kojoj nema prostora za pogrešku. Nakon kvalifikacija, najbolji natjecatelji ulaze u eliminacijske runde, a svaki dvoboj donosi izravan okršaj u kojem pobjednik prolazi dalje. Završne runde u subotu počinju u 16:30, kada kreće i prijenos uživo.