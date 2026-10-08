Spartan World Championship Hvar 2026: 100M spektakl uživo na VOYO
Spartan 100M World Championship gledajte uživo na VOYO-u u subotu, 10. listopada, od 16:30 spektakularna završnica Svjetskog prvenstva u Spartan utrkama održava se u srcu Hvara, gdje će se najbolji svjetski OCR natjecatelji boriti za naslov prvaka u jednom od najbržih i najatraktivnijih Spartan formata.
Spartan 100M: 100 metara, 12 prepreka i borba za svjetski naslov
Spartan World Championship ponovno stiže na Hvar, a ovogodišnje izdanje održava se od 8. do 11. listopada. U središtu programa su Spartan 100M World Championship i Sprint 5K World Championship, uz Beast, Super, Kids Race i druge utrke.
Posebnu pažnju privlači upravo 100M format. Riječ je o kratkoj i eksplozivnoj utrci sa 12 prepreka, u kojoj nema prostora za pogrešku. Nakon kvalifikacija, najbolji natjecatelji ulaze u eliminacijske runde, a svaki dvoboj donosi izravan okršaj u kojem pobjednik prolazi dalje. Završne runde u subotu počinju u 16:30, kada kreće i prijenos uživo.
Hvar postaje velika sportska pozornica
Posebnost Spartan World Championshipa je što se natjecanje ne odvija iza zidova klasičnog stadiona. Hvarske ulice, stepenice, obala, kameniti tereni i prepoznatljive gradske lokacije postaju dio sportske arene. Službeni opis utrke posebno ističe spoj gradske trke, obale i uspona prema tvrđavi Fortica.
Upravo takav ambijent daje 100M završnici dodatnu televizijsku atraktivnost – kratki i dinamični dvoboji odvijaju se pred publikom, dok se sportski spektakl odvija u jednoj od najpoznatijih hrvatskih destinacija.
Spartan i pogled prema Los Angelesu 2028.
OCR, odnosno obstacle course racing, dobiva dodatnu međunarodnu pozornost uoči Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine. Obstacle disciplina bit će dio modernog petoboja, gdje će zamijeniti jahanje. Međutim, važno je naglasiti da Spartan 100M nije olimpijska disciplina. Riječ je o zasebnom Spartan formatu koji je konceptualno blizak novoj, brzoj i eliminacijskoj obstacle disciplini modernog petoboja.
Zato hvarsko prvenstvo dolazi u zanimljivom trenutku za cijeli obstacle sport, koji ulaskom u novi format modernog petoboja dobiva još veću pozornost publike i međunarodne sportske scene.
Spartan 100M World Championship pratite uživo na VOYO u subotu, 10. listopada, od 16:30 sati.
OCR je kratica za 'Obstacle Course Racing', odnosno utrku s preprekama. To je izazovan sportski format u kojem natjecatelji moraju savladati niz fizičkih prepreka poput zidova, mreža, vodenih kanala i užadi dok trče određenu dionicu. Sport vuče korijene iz vojnih poligona za obuku, gdje su se vojnici testirali na snagu, izdržljivost i agilnost, a s vremenom se razvio u popularnu civilnu sportsku disciplinu koja naglašava svestranu fizičku spremnost.
Moderni petoboj je olimpijski sport koji se sastoji od pet različitih disciplina: mačevanja, plivanja, konjičkog preskakanja prepreka, te kombinacije streljaštva i trčanja. Kako bi se sport modernizirao i učinio pristupačnijim te dinamičnijim za televizijsku publiku, Međunarodna unija za moderni petoboj odlučila je zamijeniti jahanje disciplinom utrke s preprekama. Ova promjena omogućuje lakšu organizaciju natjecanja u urbanim sredinama i smanjuje troškove povezane s logistikom konjičkog sporta.
Tvrđava Fortica, poznata i kao Španjola, povijesna je utvrda smještena na brežuljku iznad starog dijela grada Hvara. Izgrađena je u 16. stoljeću na mjestu starije srednjovjekovne utvrde kako bi štitila grad od napada s mora i kopna. Danas je Fortica jedna od najpoznatijih znamenitosti Hvara, koja zbog svog položaja pruža panoramski pogled na grad i Paklene otoke, što je čini idealnom lokacijom za sportske događaje koji zahtijevaju atraktivnu vizualnu pozadinu.