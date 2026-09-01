RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 01.09.2026. Inflacija u Hrvatskoj ponovno blago ubrzava, objavio je Državni zavod za statistiku. U kolovozu ona iznosi 4,1 posto u odnosu na isti mjesec lani. Požarište koji je jučer gotovo uništio karlovačku tvornicu boja i lakova Nova Chem još uvijek je pod povećanim nadzorom vatrogasaca. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Zagreb je jutros krenuo u hitno suzbijanje komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila. Nakon 30 godina osuđen je krivac za ubojstvo Tupaca Shakura. Još jedna zajednička akcija MUP-a i HGSS-a na Biokovu. U vrtićima diljem zemlje je oko 150 tisuća mališana, a za njih otprilike 30 tisuća danas je prvi dan. Na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva održava se Peti susret nastavnika STEM-a. + Nakon osam godina - Dominik Kotarski ponovno je na Maksimiru. U kasnim večernjim satima Dinamo je službeno potvrdio dolazak. Nogometaši Hajduka svladali su sinoć na Poljudu Lokomotivu 2:0 i upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Nakon kompletiranog drugog kola engleskog Premieršipa četiri momčadi ostale su stopostotne.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska