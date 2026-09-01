RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 01.09.2026. Inflacija u Hrvatskoj ponovno ubrzava. Najveći razlog - rast cijena energije. Nova vrsta prijevare! Građanima stižu pošiljke koje uopće nisu naručili, a zahtijevaju plaćanje poštaru. Organizatora ubojstva Tupaca Shakura porota 30 godina kasnije proglasila krivim. U velikoj akciji MUP-a i HGSS-a spašen iscrpljeni Nizozemac. Dignut i policijski helikopter! Donosimo sve detalje akcije.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska