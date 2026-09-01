RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 01.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 01.09.2026. Ministarstvo zdravstva traži očitovanje od čakovečke bolnice nakon priče u RTL-u danas o mogućem liječničkom propustu. Imamo novo svjedočanstvo - s 92ogodišnjom majkom na hitnoj čekao sedam sati. Inflacija opet raste - najveći krivac gorivo, skuplje i usluge. Nizozemca u noćnoj akciji prvi put spašavao policijski helikopter - uživo o detaljima sa specijalcima iz Lučkog. Otkrivamo novu prijevaru - lopovi građanima šalju paket koji nisu naručili, a trebaju ga platiti poštaru. Unutra - ova majica. Policija istražuje kome smetaju šareni stupići u Zagrebu i tko ih je pod okriljem noći obojao u plavo. Otišao Livaković, stigao Kotarski - Dinamo predstavio novog vratara, također reprezentativca.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska