RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 01.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 01.09.2026. Od Baby Lazanje do Bojane Gregorić. Od Rade Šerbedžije do Mire Bulja. Tko su antihrvati, kako ih neki etiketiraju, koji podržavaju prosvjed za LIku? komentira analitičar Krešo Macan. Hoteli, restorani i frizeri 7% skuplji nego lani. Hoće li pizza i pramenovi još poskupjeti? U Zagrebu zaprašivanje komaraca, Kolumbija izvozi više kokaina nego nafte. Kako izgleda hitna pomoć za robote. Kome smetaju šareni stupići ispred zagrebačkih škola? Netko je šarene olovke prebojao u plavo. MOLIM? Nije ga ubio, nije pucao, ali Dwayne Davis svejedno je proglašen krivim za ubojstvo Tupaca Shakura. Uske uličice, dobra hrana, bez gužvi. Vodimo vas u Motovun, koji je proglašen jednim od skrivenih dragulja Europe.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska