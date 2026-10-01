RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.10.2026.

RTL Danas 17.09.2026.

Teme dana 17.09.2026. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjaka zbog sumnje u spolnu zlouporabu djece mlađeg od 15 godina. Policija je objavila detalje jučerašnje teške prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na slučaj 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Gospiću, koji je bio glavna tema i saborskog aktualnog prijepodneva. RTL Danas prvi je donio i priču o ilegalnom otpadu u Otoku kod Vinkovaca. Europa i Kanada su zajedno jače- rekao je to kanadski premijer Mark Carney u govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu. Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u novom napadu Rusije na Ukrajinu. Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u diplomatskoj berbi kojoj je domaćin grad Jastrebarsko. U Hrvatsku je stigla najavljena promjena vremena, a snažno nevrijeme zahvatilo je Istru. Nakon velikog požara koji je zahvatio Brač, DVD Milna pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za nabavu opreme uništene tijekom borbe s vatrenom stihijom. Završena je obnova dviju zgrada kampusa Fakulteta elektronike i računarstva u Zagrebu. Nakon dvije godine radova i više od 70 milijuna uloženih eura. Povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja virovitičke vojarne otvoren je postav borbenog zrakoplova MiG-21. Blijeda predstava Modrih u Bukureštu. Odigrali su bez pogodaka protiv izraelskog prvaka Hapoela na otvaranju Europske lige. A hrvatski rukometni prvak bio je sinoć na korak do velikog iznenađenja u Ligi prvaka.

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