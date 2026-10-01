RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 01.10.2026. Nesvakidašnji prizori u Saboru. Uoči sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u Lici - zastupnici su potpisali izjavu o tajnosti podataka i spremili mobitele pod ključ. Nakon 3 dana velikog štrajka Zagreb se vraća u normalu. Smeće se opet odvozi, a ponovno vozi oko 200 gradskih tramvaja te 300 autobusa. PremIiula je bivša čelnica Republike Srpske Biljana Plavšić, jedina žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Sada jedna nevjerojatna priča. Amerikanka Christa Pike preživjela je pokušaj izvršenja smrtne kazne u Tennesseeju nakon dvije smrtonosne injekcije. Američka vojska okreće se ratovima budućnostI, a novu Pentagonovu operaciju će među ostalima voditi i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk. U Banskim dvorima potpisan je najveći ugovor u povijesti Hrvatskih željeznica vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer rekao da treba stvoriti sve uvjete da se stadion Poljud osuvremeni i dao naslutio smjer kojim bi država mogla krenuti, ne stišavaju se reakcije Splićana. Zoološki vrt grada Zagreba postao je bogatiji za tri mala merkata. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je stigla u Rijeku, Velika drama u portugalskoj reprezentaciji - Cristiano Ronaldo sinoć je napustio kamp u Kopenhagenu, uoči današnje utakmice s Danskom.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska